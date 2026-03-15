Lo torturaron y asesinaron durante una entradera: un detenido

Un hombre de 54 años fue asesinado durante una violenta entradera en la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde también habría sido torturado.

El crimen ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en Bacacay al 900, casi en su intersección con Soler, y por el hecho hay un sospechoso detenido.

Los investigadores creen que la misma banda estaría vinculada a otro asalto reciente en el que una jubilada fue brutalmente torturada para que revelara dónde guardaba dinero, según informó Primer Plano On Line.

Según reconstruyeron fuentes del caso, fue la hermana de la víctima, Andrés Raúl Cerviño, quien descubrió la escena cuando llegó al domicilio para visitarlo y advirtió que la puerta de ingreso estaba abierta, situación que le resultó sospechosa.

Aun así decidió ingresar y, al dirigirse a la habitación, encontró a su hermano tendido en el suelo, atado de pies y manos, con la vivienda completamente revuelta y una reja de la ventana violentada.

De inmediato llamó al 911. Minutos después arribaron al lugar efectivos policiales y una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas de Ituzaingó (EMI), cuyo médico constató que el hombre llevaba varias horas fallecido.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI Descentralizada 2 de Ituzaingó, quien dispuso que la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón se hiciera cargo de las tareas investigativas.

La autopsia preliminar

El resultado preliminar de la autopsia reveló la extrema violencia con la que actuaron los atacantes, y determinó que la muerte fue traumática y se produjo por asfixia por compresión y sofocación, un doble mecanismo. El hombre habría sido ahorcado desde atrás con un brazo.

Además, presentaba múltiples heridas vitales en el rostro y en las piernas. "Fue muy torturado", señaló un vocero de la pesquisa.

Un detenido por el asesinato

A partir del análisis de cámaras de seguridad del Laboratorio de Imágenes del Municipio y de dispositivos privados aportados por vecinos, los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado por los delincuentes: un Renault Fluence gris cuya patente quedó registrada en distintos domos de vigilancia.

Ese mismo automóvil aparece vinculado a otro hecho reciente y de características igualmente violentas. En ese episodio, una jubilada fue atacada por asaltantes que le quemaron las yemas de los dedos con cera de velas para obligarla a confesar dónde guardaba dinero.

Las imágenes también permitieron establecer que el vehículo había sido publicado en octubre de 2025 para su venta en la plataforma Marketplace de Facebook, con la particularidad de que se encontraba inhibido. Además, la patente figuraba registrada en la aplicación de viajes Uber.

Con esa información, la Fiscalía solicitó datos a la plataforma para identificar al conductor habilitado. El cruce de registros, junto con filmaciones obtenidas por anillos digitales de la Policía de la Ciudad y de municipios linderos, permitió avanzar sobre los sospechosos.

Finalmente, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Huabac al 6700, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese procedimiento fue detenido Víctor Fernando David Cequeira, de 42 años, y se secuestró el Renault Fluence presuntamente utilizado por la banda. La investigación continúa para determinar si hubo más involucrados en el crimen.

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