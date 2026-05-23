Ladrones encapuchados balearon a mujer y a su hijo porque se resistieron a ser asaltados

Tres ladrones encapuchados hirieron a balazos a una mujer, de 52 años, y a su hijo, de 20, porque se resistieron a ser asaltados en una entradera que los delincuentes intentaron perpetrar en la noche del viernes en la vivienda de las víctimas. El suceso fue registrado en el sur de la provincia de Buenos Aires. Los hampones fugaron y son buscados por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo cuando dos de los individuos, que se hallaban armados, ingresaron con fines de robo a la finca habitada por los damnificados, situada en las cercanías del cruce de Laprida y Olavarría, en el barrio San Carlos.

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Según agregaron los informantes, el joven comenzó a forcejear con los asaltantes, oportunidad en la que fue herido de arma de fuego en la pantorrilla izquierda; mientras que su progenitora resultó alcanzada por un disparo en uno de los pies.



Trascendió que, con rapidez, dichos sujetos huyeron sin apoderarse de objetos de valor; en tanto que al muchacho lo condujeron a un centro asistencial privado marplatense, donde sería operado por médicos del establecimiento sanitario.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a esos malvivientes.

Intervino en la causa penal el doctor Mariano Moyano, fiscal de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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