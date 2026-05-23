Mujer murió infartada por el miedo que soportó al ser asaltada por ladrones en su casa

Una mujer, de 66 años, murió de un infarto frente a su esposo y a raíz del miedo que soportó al ser asaltada en su vivienda por cuatro ladrones, en un dramático suceso registrado el viernes en el sur del conurbano bonaerense. Los malvivientes fugaron y son buscados por los pesquisas policiales.



Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal de lo acontecido fue identificada, en forma oficial, como Elenna Gassmann.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo cuando la sexagenaria y su marido, llamado Héctor Eduardo, de 67 años, se hallaban en la finca en la que habitaban, situada en Senillosa al 100, casi en el cruce con El Churrinche.

Trascendió que los marginales, que vestían ropas oscuras, ingresaron al domicilio luego de forzar una ventana ubicada en el sector de la cocina, oportunidad en la que redujeron al matrimonio.



La mujer se descompensó

Ante tal situación, la mujer sufrió una descompensación y entonces los sujetos lograron apoderarse de alrededor de un millón de pesos (suma que la pareja habría conseguido al vender un pequeño almacén ubicado en la parte delantera del inmueble).

Con rapidez, los individuos huyeron; mientras que se asegura que Gassmann murió como consecuencia de un infarto.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría sexta del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el mencionado vecindario para averiguar el paradero de los asaltantes.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio en ocasión de robo", la doctora Carla Irene Furingo, fiscal de la Unidad Funcional N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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