Adolescente de 16 años sufrió un abuso sexual: un vecino fue detenido

Una adolescente, de 16 años, denunció que sufrió un abuso sexual y el principal sospechoso es un vecino que ya fue detenido. El aberrante suceso ocurrió en el norte del conurbano bonaerense y los investigadores buscan a hombre que también habría participado de la agresión.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 23 años, resultó apresado por los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito como saldo de un allanamiento, realizado en una finca situada en Rastreador Fournier al 2400, casi en el cruce con Pasteur.

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Según precisaron los informantes, al requisar dicha vivienda, los uniformados consiguieron incautar un revólver 22 largo carente tanto de marca como de numeración, que presuntamente habría sido utilizado para amenazar a la menor.

Trascendió que el hecho se produjo a las 3 del 1° de mayo cuando la adolescente se hallaba en la esquina de Garibaldi y Sargento Cabral, en el mismo barrio y entonces el ahora aprehendido se aproximó a ella, oportunidad en la que comenzaron a dialogar.

Arma de fuego

En dichas circunstancias, otro hombre se incorporó a esa charla, pero repentinamente el primero de ellos extrajo un arma de fuego y redujo a la chica, a quien de manera inmediata obligaron a trasladarse por la fuerza, hasta el pasillo de un inmueble, situado a una cuadra.

Consta en el expediente que, en el mencionado lugar, la damnificada fue sometida sexualmente.

La denuncia

La denuncia había sido radicada por la madre de la víctima, de 37 años, en la comisaría de la Mujer y la Familia de la zona.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual agravado con acceso carnal y por el uso de arma de fuego", el fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada Temática de Género, Pablo Omar Menteguiaga, y el Juzgado de Garantías N° 3, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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