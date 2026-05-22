Brutal: asesinaron a un hombre a fierrazos para robarle objetos de valor de su vivienda

Un hombre, de 34 años, fue asesinado por delincuentes, quienes lo agredieron a fierrazos en la cabeza para robarle objetos de valor de su vivienda. Ocurrió en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales detuvieron a dos sospechosos, a la vez que buscan a un tercer implicado en el crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada como Eduardo Ismael Aranda, conocido con el apodo de "Ñaca".

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Según precisaron los informantes, el hecho se produjo a las 17.30 del 6 de mayo cuando los asaltantes ingresaron a la casa en la que habitaba el damnificado, situada en República Argentina al 1900.

Los delincuentes atacaron a fierrazos a Aranda, provocándole el fallecimiento. Luego, se apoderaron de varios elementos de valor y posteriormente fugaron, escondiéndose en el vecindario.

La investigación

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo de la víctima y lograron determinar que presentaba heridas en la región del cráneo.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona, que rastrillaban las calles del barrio, apresaron a dos de los involucrados, de 30 y de 37 años.

Al primero de estos sujetos, los uniformados lo capturaron luego de una persecución de 300 metros, oportunidad en la que certificaron que tenía colocadas prendas de vestir de la victima.

Procedimientos

Mientras tanto, los policías realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero del tercer acusado por el asesinato.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas", el fiscal de la Unidad Funcional N° 11 de los tribunales de la jurisdicción, Ricardo Alberto Silvestrini.

Por F.V.

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