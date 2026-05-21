Arrestaron a estafadores que usurpaban identidades y hacían fraudes con tarjetas de crédito

Ocho hombres y seis mujeres fueron detenidos por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), tras estar sindicados de ser integrantes de una banda delictiva que se dedicaba a usurpar identidades para luego perpetrar fraudes con tarjetas de crédito.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los implicados resultaron apresados como saldo de trece allanamientos realizados por las autoridades de la División Antifraude y en base a las diferentes directivas impartidas por la magistrada Alicia Vence, jueza Federal en lo Criminal y Correccional.

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Según agregaron los informantes, los procedimiento se llevaron adelante en el conurbano bonaerense y en la localidad santiagueña de Beltrán.

Trascendió que se consiguió establecer que los sospechosos utilizaban identidades apócrifas, generadas mediante el uso de documentación falsificada para luego interceptar estas tarjetas de crédito durante la etapa de su envío postal, antes que fueran recibidas por sus titulares verdaderos. Una vez que las obtenían, efectuaban numerosas compras de electrodomésticos y bienes de gran valor, que después revendían.

Lo que incautaron en las requisas





En las requisas, los federales incautaron tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, 172 licencias de conducir sin fotografías y sin datos, impresoras de tarjetas de identificación y credenciales, diez posnet portátiles, siete rollos de papel holográfico, máquinas estampadoras y plastificadoras, 11.421.300 de pesos, 3.600 dólares, un chaleco antibalas, un revólver 22 largo, municiones y cartuchos de diversos calibres, dos equipos de comunicación, cuatro vehículos (uno de ellos ploteado con el logo de una empresa de encomiendas) y 25 aparatos de telefonía celular.

Por F.V.

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