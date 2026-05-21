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Jueves, 21 de mayo de 2026

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INVESTIGACIÓN

Apresaron a dos policías acusados de haber extorsionado a presuntos dealers

El caso ocurrió en la zona norte del Gran Buenos Aires. Los detenidos son un subteniente y un sargento. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Dos integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron detenidos por los autoridades de la Justicia al estar sindicados de haber extorsionado a presuntos dealers, en un suceso registrado en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los implicados en la maniobra son un subteniente y un sargento.

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Según agregaron los informantes, el procedimiento estuvo a cargo de la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y en base a las directivas impartidas por el doctor Pablo Omar Menteguiaga, fiscal perteneciente a la Unidad Funcional Descentraliza de Drogas de los tribunales del distrito.

Los allanamientos

Trascendió que los investigadores llevaron a cabo allanamientos en la comisaría séptima y en uno de los destacamentos del distrito, oportunidad en la que apresaron a los sospechosos, a quienes les incautaron las pistolas reglamentarias Bersa Thunder Pro nueve milímetros.

A su vez, los funcionarios secuestraron copias de los libros de guardia y de algunas planillas de presentismo.

Lo que señala el expediente

En base a los datos aportados al expediente, se efectuaron requisas en la finca habitada por el subteniente, situada en Ferraris al 400, y en la vivienda en la que reside el sargento, ubicada en República Argentina al 4900, ocasión en la que se incautó un aparato de telefonía celular.

Preventivamente la causa penal se mantiene caratulada "Extorsión".

Por F.V.

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