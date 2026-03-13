Policías le robaron $22.000 al conductor de una camioneta y terminaron detenidos

Dos oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron detenidos luego de ser denunciados por el conductor de una camioneta, quien señaló que los servidores públicos le habían robado un total de 22.000 pesos. El suceso se registró el jueves en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros de la Superintendencia de Operaciones y Planeamiento de la institución revelaron a cronica.com.ar que el hecho se descubrió cuando un joven, de 24 años y que se movilizaba a bordo de una camioneta Renault Kangoo blanca, con el dominio finalizado en PZ, interceptó la marcha de un móvil del Comando Patrulla (C.P.).

Allí les narró a sus ocupantes que, minutos antes, en el cruce de Corrientes y Formosa, al ser identificado por dos integrantes de esta misma dependencia, los uniformados le habían sustraído dicha suma de dinero.

Según agregaron los informantes, al damnificado se lo condujo a la sede del C.P. y, en base a los datos aportados al expediente, se logró certificar que los implicados eran dos oficiales, quienes se desplazaban en un patrullero Ford Ranger, con la patente terminada en UO.

Trascendió que, por tal motivo, los sospechosos resultaron aprehendidos de inmediato por las autoridades, oportunidad en la que se incautó, en poder de uno de ellos, 54.420 pesos, en tanto que al otro implicado en el ilícito le secuestraron la suma 7.400 pesos.

Funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos (A.G.A.I.) del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires resolvieron que los oficiales involucrados en el mencionado incidente fueran separados de sus cargos.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Extorsión", el doctor Andrés Rafael Quintana, fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.