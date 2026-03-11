Cuento del tío: cae banda que le robó joyas a una turista japonesa

Tres personas de 29, 30 y 36 años fueron detenidas este miércoles en el barrio porteño de Villa Ortúzar, acusadas de haber asaltado a una turista de nacionalidad japonesa bajo la modalidad del "cuento del tío".

Todo ocurrió en la calle Urdininea al 1700, donde los delincuentes abordaron a la mujer con una historia falsa para ganarse su confianza y arrebatarle cuatro anillos de oro. Según confirmaron fuentes policiales, los delincuentes se hicieron pasar por personas que debían entregarle una suma de dinero destinada a su hijo, maniobra que utilizaron para distraerla y concretar el robo de las joyas.

Una vez que lograron apoderarse de los anillos, los sospechosos se dieron a la fuga rápidamente a bordo de un vehículo de color negro. La víctima no tardó en dar aviso a la policía, lo que permitió que se emitiera un alerta inmediato a todas las dependencias de la zona. Con los datos del vehículo aportados, los efectivos de la Comisaría Vecinal 15C iniciaron un exhaustivo rastrillaje por las calles del barrio para dar con el paradero de los asaltantes.





La búsqueda dio sus frutos cuando el automóvil fue visto en la intersección de las calles Giribone y Altaguirre. Al notar la presencia policial, se inició un seguimiento preventivo que se extendió por varias cuadras hasta que los uniformados lograron interceptar el paso del rodado en la calle Gándara al 3300. Allí, los agentes rodearon el vehículo y obligar a sus ocupantes a descender para realizar la identificación correspondiente ante la mirada de los vecinos.

Al requisar a los tres sujetos y el interior del vehículo, la policía encontró los cuatro anillos de oro que le habían robado a la turista japonesa minutos antes. Pero el hallazgo no terminó ahí; los efectivos descubrieron que los delincuentes circulaban con un verdadero kit para cometer delitos. Entre las pertenencias secuestradas se detallaron precintos plásticos, guantes de látex, gas pimienta y un cuchillo, elementos que habitualmente se utilizan en entraderas o robos con violencia.

Además de las joyas de la víctima, en el operativo se incautó dinero en efectivo, otras piezas de joyería que podrían ser de otros hechos delictivos y documentación vehicular que quedó a disposición de la Justicia.

Detenidos

Los tres detenidos cuentan con un frondoso historial delictivo que incluye antecedentes por homicidio, robo a mano armada, tentativa de robo y encubrimiento agravado.

Fueron trasladados a la alcaidía correspondiente, donde quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 51, actualmente bajo la subrogancia de la jueza Angulo. La magistrada dispuso la detención formal de los tres imputados por el delito de robo y ordenó el peritaje del vehículo para determinar si tiene pedido de secuestro o si fue utilizado en otros episodios criminales recientes.

La turista japonesa, por su parte, recibió asistencia y pudo recuperar sus pertenencias gracias al operativo.

Por otro lado, se analizan los teléfonos celulares secuestrados a los delincuentes con el fin de establecer si existía una inteligencia previa sobre la víctima o si se trató de un ataque al voleo. Por el momento, los tres hombres permanecerán tras las rejas a la espera de ser indagados por la justicia.