Encontraron a una pareja muerta en Rosario e investigan un presunto femicidio

La comunidad rosarina se encuentra conmocionada por un episodio que dejó como saldo la muerte de una pareja de estudiantes, de 22 años, quienes fueron hallados en dos departamentos distintos.

Los jóvenes fueron identificados como Sophia Civarelli y Valentín Alcida, quienes estudiaban psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Con relación a la línea de investigación, la policía estudia dos posibles hipótesis. Según se supo en las últimas horas, la más concreta habla de un posible femicidio por parte del joven, quien después se habría quitado la vida. Vale mencionar que Civarelli fue hallada acostada en la cama con una herida cortante en el cuello.

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Otro dato fundamental para basar esta línea investigativa fue que una amiga de la pareja llamó al 911 para alertar que Civarelli estaba muerta y, apenas minutos más tarde, el joven se tiró del octavo piso de un edificio ubicado en 3 de Febrero al 1100: aunque sobrevivió a la caída, murió al ingresar al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Esta es la pareja que fue hallada muerta en Rosario (Redes).

La amiga del joven prestó declaración y expresó que él le habría contado una supuesta versión de los hechos antes de arrojarse por el balcón. De acuerdo a lo que informó el medio local La Capital, Alcida le explicó que su novia se había quitado la vida y que el habría intentado rescatarla haciéndole un torniquete. Como finalmente no pudo, decidió tirarse desde el edificio.

Secuestro de un arma blanca

Durante el operativo, la Policía secuestró un cuchillo junto a una carta del novio, donde expresaba su intención de quitarse la vida por no haber logrado "salvar a su pareja".

Sin embargo, aunque la carátula inicial fue "muerte dudosa", el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apunta a la teoría de que se trate de un femicidio.

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