Tiene 19 años y mató a una mujer con su auto: es su segunda víctima fatal en choques

Gonzalo Frascuelli, un joven de 19 años, quedó detenido tras chocar su auto contra otro vehículo, en un hecho en el que falleció Lucía Ermiaga, de 52. La mujer volvía de cenar con sus hijos en Lobería, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal José Luis Cipolletti lo imputó por "homicidio culposo agravado" por exceso de velocidad y ordenó su detención inmediata. Es el segundo choque en el que participa el acusado con una víctima fatal como saldo.

En diciembre de 2024, pocos días después de cumplir 18 años, Frascuelli volcó su auto en la ruta provincial 227, cerca de Lobería, y murió su mejor amigo. Ese expediente quedó cerrado porque la pericia no detectó negligencia y los padres de la víctima no impulsaron la acción penal.

En esta oportunidad, el choque ocurrió en la esquina de las calles 1° de Mayo y 25 de Mayo. Una cámara de seguridad registró cómo el joven circulaba a alta velocidad, secundado por otros dos vehículos, antes de impactar contra el auto de la víctima.

Ermiaga murió en el lugar mientras que sus dos hijos fueron trasladados al Hospital Gaspar Campos y están fuera de peligro. La familia acababa de celebrar el cumpleaños de uno de ellos en un restaurante local cuando ocurrió la tragedia.

Ahora, los investigadores trabajan sobre otras cámaras de la zona para determinar si el joven participaba de una picada ilegal al momento del nuevo choque fatal.

"Reorganizó su vida y se entregó a sus estudios"

Lucía Ermiaga era profesora de yoga y cursaba el segundo año de la Licenciatura en Psicología en la Universidad de Lobería, carrera que había comenzado a los 50 años. La institución la despidió en redes mediante un comunicado oficial, en el que indicó que "dejó su trabajo, reorganizó su vida y se entregó a sus estudios con una energía que contagiaba".

El club Jorge Newbery y el Club Atlético Independiente de Lobería también expresaron sus condolencias. En el CAI jugaba uno de sus hijos y su esposo Julio es director técnico de la Reserva del mismo club.

Frascuelli permanece alojado en la sede de la DDI Necochea por temor a represalias. Se espera que recupere la libertad esta semana, al cumplirse los cinco días de prisión preventiva.

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