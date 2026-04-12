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Domingo, 12 de abril de 2026

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SANTA FE

Trágico accidente: cuatro integrantes de una familia murieron en un choque cuando iban a un torneo de fútbol infantil

Ocurrió sobre la ruta nacional 34, en Santa Fe. Las víctimas son dos adultos y dos niños de 1 y 6 años. El único sobreviviente fue un nene de 7 años.

SGorostiaga

Dos adultos y dos menores de 1 y 6 años de la misma familia murieron este domingo tras un choque frontal entre una camioneta y un camión en la Ruta Nacional N° 34, cerca de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Viajaban desde Carlos Pellegrini hacia un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas, a 24 kilómetros del lugar del accidente. 

Así quedó la camioneta en la que viajaba la familia.
Así quedó la camioneta en la que viajaba la familia.

El único sobreviviente fue un nene de 7 años, amigo del hijo del matrimonio, que fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe, donde permanece fuera de peligro.

La investigación y el operativo de emergencia

Las causas del choque frontal aún no fueron determinadas. Bomberos voluntarios, ambulancias y personal policial se desplegaron en el lugar. Los vehículos quedaron fuera de la calzada, por lo que no fue necesario cortar la ruta.

La Liga suspendió la fecha del torneo

La Liga Departamental de Fútbol San Martín suspendió la totalidad de la Fecha 6 prevista para este domingo. "Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada", expresaron en un comunicado.

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