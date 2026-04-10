Arrestaron a un nuevo sospechoso por el crimen del joven que fue hallado sin vida en una heladera en Santa Fe

Un brutal crimen conmociona a la ciudad de Funes, en Santa Fe. Un joven de 23 años fue encontrado sin vida dentro de una heladera abandonada en un zanjón.

La víctima, identificada como Ramiro Fabián Nast, presentaba un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte, según confirmaron fuentes de la investigación.

En este contexto, el caso tuvo un nuevo avance este jueves con la detención de un tercer sospechoso. Se trata de un hombre de 40 años, identificado como Matías Z., quien fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico tras un operativo realizado en la zona oeste de la ciudad, en inmediaciones de avenida de las Américas y El Mangrullo.

Esta detención se suma a las de Kevin Ariel T., de 25 años, quien se entregó voluntariamente ante la Policía de Investigaciones, y Luis Fernando V., de 29, arrestado en el momento en que se produjo el hallazgo del cuerpo y señalado como el posible autor material del homicidio.

El hallazgo del cuerpo

El cuerpo de la víctima fue hallado el lunes por la tarde dentro de una heladera descartada en un zanjón con agua, luego de un operativo de rastrillaje encabezado por la Policía de Investigaciones y bomberos voluntarios. La búsqueda se había iniciado tras la denuncia de paradero radicada el domingo 5 de abril.

La investigación se activó a partir del testimonio de una mujer allegada a los acusados, quien se presentó en una comisaría y reveló el lugar donde había sido descartado el cuerpo, luego de que uno de los implicados confesara el hecho.

De acuerdo con los primeros datos, el joven había sido visto por última vez el viernes anterior, cuando asistió a una fiesta. Desde entonces, su familia inició una intensa búsqueda, encabezada por su madre, quien aseguró que su hijo no tenía vínculos con actividades delictivas.

El preinforme de autopsia determinó que la causa de muerte fue un fuerte golpe en el cráneo. Además, los investigadores sospechan que la víctima podría haber estado maniatada al momento del ataque.

Según la principal hipótesis, el crimen ocurrió el sábado y el cuerpo fue ocultado posteriormente dentro de la heladera para intentar encubrir el hecho.

El caso generó conmoción y sigue bajo investigación, con nuevas medidas en curso para reconstruir lo sucedido y llevar justicia a la familia de la víctima, que fue encontrado sin vida dentro de una heladera abandonada en un zanjón.