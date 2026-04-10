Un hombre fue detenido luego de agredir brutalmente a una moza en un bar de Rosario

Un violento episodio ocurrió en las últimas horas en Rosario, donde un hombre de 40 años fue detenido tras agredir físicamente a una moza en un bar céntrico.

El hecho sucedió este jueves en el local Leuda, ubicado sobre calle Sarmiento al 700, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes, se logra ver que el agresor realizó un pedido y, minutos después, atacó brutalmente sin motivo aparente a la trabajadora, golpeándola directamente en el rostro. La secuencia fue clave para que las autoridades pudieran identificarlo y proceder a su detención horas más tarde.

La joven sufrió lesiones en el tabique nasal y en el pómulo izquierdo como consecuencia del ataque, por lo que debió recibir atención médica. Posteriormente, radicó la denuncia correspondiente.

Luego de la agresión, el hombre abandonó el lugar, pero fue localizado poco después por efectivos policiales que lograron interceptarlo y lo arrestaron.

En tanto, las compañeras de la víctima revelaron que no sería la primera vez que el sujeto protagoniza un hecho conflicto en ese bar. Además, señalaron que el individuo en otras ocasiones intentó retirarse sin pagar o incluso sustraer productos del mostrador, lo que había generado antecedentes de tensión en el local.

"Habitualmente quiere irse sin pagar. Por eso mi compañera le preguntó cómo iba a abonar, y al ver que ella se quedó esperando, se levantó y la golpeó sin motivo", relató una de las empleadas.

Por último, el caso quedó en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias del hecho y la posible imputación del agresor por lesiones y otros delitos vinculados.