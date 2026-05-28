Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 28 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CONMOCIÓN

Encontraron sin vida a un chofer de aplicación en un camino rural de Rosario

El hecho sucedió en una zona poco transitada de las afueras de Rosario, donde hallaron a la víctima junto al vehículo. El caso quedó bajo investigación y, hasta el momento, las autoridades indicaron que no se detectaron signos de violencia en el lugar.

Un impactante hallazgo generó conmoción en las últimas horas. Un chofer de aplicación fue hallado sin vida este miércoles por la tarde junto a su vehículo en un camino rural de Cabín 9, en las afueras de Rosario.

El hallazgo se produjo cerca de las 17.30 en una zona poco iluminada del Camino Límite del Municipio. Según informaron medios locales, la Policía recibió un aviso por un automóvil aparentemente abandonado y comenzaron a localizar al titular del vehículo mediante la patente.

Los agentes se dirigieron luego al domicilio del propietario del vehículo, donde encontraron a su hijo, quien explicó que ambos trabajaban como conductores de aplicaciones de viaje. Como el hombre no respondía llamadas ni mensajes, una patrulla trasladó al joven hasta el lugar donde estaba el vehículo para verificar la situación.

Al llegar a la zona, el hijo identificó el cuerpo de su padre junto al automóvil. En la escena trabajó personal del Comando Radioeléctrico y efectivos de distintas comisarías de la zona, mientras los peritos iniciaron las tareas de recolección de pruebas para intentar determinar cómo ocurrió la muerte y cuáles fueron las circunstancias previas al episodio.

En tanto, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y aguardan el avance de las pericias forenses para esclarecer el caso. La ausencia de signos visibles de violencia mantiene abiertas diferentes líneas de investigación.

El hecho volvió a poner el foco sobre la inseguridad que afecta a los conductores de aplicaciones en Rosario y otras ciudades del país. En reiteradas oportunidades, trabajadores del sector reclamaron mayores controles y medidas de protección frente al incremento de episodios violentos.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

3
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

4
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

5
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

Últimas noticias de Rosario