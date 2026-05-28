Encontraron sin vida a un chofer de aplicación en un camino rural de Rosario

Un impactante hallazgo generó conmoción en las últimas horas. Un chofer de aplicación fue hallado sin vida este miércoles por la tarde junto a su vehículo en un camino rural de Cabín 9, en las afueras de Rosario.

El hallazgo se produjo cerca de las 17.30 en una zona poco iluminada del Camino Límite del Municipio. Según informaron medios locales, la Policía recibió un aviso por un automóvil aparentemente abandonado y comenzaron a localizar al titular del vehículo mediante la patente.

Los agentes se dirigieron luego al domicilio del propietario del vehículo, donde encontraron a su hijo, quien explicó que ambos trabajaban como conductores de aplicaciones de viaje. Como el hombre no respondía llamadas ni mensajes, una patrulla trasladó al joven hasta el lugar donde estaba el vehículo para verificar la situación.

Al llegar a la zona, el hijo identificó el cuerpo de su padre junto al automóvil. En la escena trabajó personal del Comando Radioeléctrico y efectivos de distintas comisarías de la zona, mientras los peritos iniciaron las tareas de recolección de pruebas para intentar determinar cómo ocurrió la muerte y cuáles fueron las circunstancias previas al episodio.

En tanto, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y aguardan el avance de las pericias forenses para esclarecer el caso. La ausencia de signos visibles de violencia mantiene abiertas diferentes líneas de investigación.

El hecho volvió a poner el foco sobre la inseguridad que afecta a los conductores de aplicaciones en Rosario y otras ciudades del país. En reiteradas oportunidades, trabajadores del sector reclamaron mayores controles y medidas de protección frente al incremento de episodios violentos.