"Hay más personas implicadas": el fiscal del caso Agostina reveló que la búsqueda sigue en Córdoba

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la desaparición de Agostina Vega, aseguró que la causa tiene más implicados y no descarta más detenciones en las próximas horas.

"No me caben dudas que intervienen más personas", afirmó la funcionaria judicial que supervisa las tareas de búsqueda de la adolescente de 14 años.

Además, agregó que considera "altamente probable" que se llegue a otras detenciones mientras la adolescente continúa sin aparecer.

La búsqueda está focalizada en la ciudad de Córdoba, a partir del análisis de evidencia recolectada en las últimas horas. La Alerta Sofía sigue activa a nivel nacional e internacional, lo que amplía el alcance del operativo.

Claudio Barrelier, detenido por la desaparición de Agostina.

El rol de Barrelier en la investigación

Sobre el principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier, el fiscal fue contundente: "Es la última persona que estuvo en contacto con Agostina, eso está corroborado, por eso se ha dispuesto su detención".

Según la reconstrucción de la fiscalía, la adolescente llegó en remís hasta el lugar donde estaba Barrelier. Es "probable" que haya ingresado a su domicilio y luego sido trasladada a otro sitio por terceros.

Cámaras, antenas y allanamientos

Los investigadores analizan comunicaciones telefónicas, impacto de antenas de celular y cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de Agostina. "Todo eso está siendo objeto de un análisis minucioso", remarcó Garzón.

Los allanamientos y peritajes continúan en distintos puntos vinculados al caso, incluida la casa del detenido en Cofico.

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