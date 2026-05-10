Hallaron un cadáver y sospechan que podría ser el jubilado desaparecido hace 20 días en Río Gallegos

A 20 días de la desaparición de Aníbal Cepeda, el jubilado de 72 años buscado desde el 20 de abril en Río Gallegos, la investigación dio un giro este domingo: encontraron un cuerpo en un complejo de departamentos abandonados sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur.

Las autoridades aún no confirmaron la identidad. Se esperan los resultados de la autopsia y las pericias forenses para determinar las circunstancias del deceso.

En el lugar del macabro hallazgo trabajan efectivos de la DDI, Criminalística, Gendarmería Nacional y peritos judiciales.

Horas antes del descubrimiento, la Policía de Santa Cruz confirmó la captura de Marcelo Félix Curtti, quien tenía pedido de localización del Ministerio de Seguridad provincial y había sido señalado como persona de interés en la causa.

El caso es investigado por las autoridades.

Según medios locales, fue justamente la información obtenida tras esa detención la que llevó a los investigadores hasta los departamentos de la Costanera. Hasta el momento, las autoridades no precisaron el vínculo entre Curtti y la desaparición de Cepeda.

La causa tramita en el Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos. En los últimos días, una de las líneas de investigación apuntaba a movimientos realizados con la tarjeta de débito del jubilado después de su desaparición.

Los departamentos y su historia judicial

El predio donde fue encontrado el cuerpo forma parte de los bienes decomisados en causas federales vinculadas a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, investigado por lavado de dinero.

El complejo estaba bajo custodia de Gendarmería Nacional por reiterados hechos de vandalismo y ocupaciones ilegales.

Lo que viene: conferencia de prensa

El comisario general Daniel Carrillo confirmó que este domingo por la tarde se realizará una conferencia en la Jefatura de Policía para brindar más detalles sobre el hallazgo y el estado de la investigación.

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