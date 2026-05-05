Jubilado ganó la lotería y donó su premio a un refugio de animales: "Pensé en mi proyecto"

Lo que para muchos hubiera significado la posibilidad de cambiar de vida con viajes, lujos o tranquilidad económica, para un jubilado se transformó en la oportunidad de concretar un sueño solidario. Tras resultar ganador en un sorteo de lotería, el hombre decidió no quedarse con el dinero y destinarlo a un proyecto que venía imaginando desde hacía tiempo: ayudar a animales sin hogar.

El protagonista de esta historia es un hombre de la ciudad de Génova, Italia, quien logró acertar la mayoría de los números en el popular sorteo SuperEnalotto del pasado 17 de marzo.

Jubilado ganó la lotería y destinó el premio a un refugio de animales: cómo fue la historia y cuánto dinero donó

Según informaron medios italianos, Luciano Quaglia obtuvo un premio de algo más de 92.000 euros (lo que en pesos argentinos equivale a unos $157.170, al cambio actual), tras acertar cinco números de la combinación. Aunque el monto le hubiera permitido mejorar considerablemente su situación personal, decidió donarlo íntegramente a un refugio de animales de su localidad.

"Revisé las cifras con calma, como siempre hago. Cuando vi el resultado, me detuve un instante, incrédulo de que me hubiera sucedido a mí. Inmediatamente después pensé en mi proyecto", relató Quaglia.

El hombre explicó que su decisión estuvo motivada por una preocupación concreta: la falta de recursos que enfrentan habitualmente las protectoras de animales. "Amar a los perros no es suficiente, para ayudarlos de verdad, también se necesitan recursos económicos", afirmó.

El jubilado ganó un premio de 92 euros y lo donó íntegramente a un refugio de su localidad.

De acuerdo con lo señalado por los medios, la intención de Quaglia es que el dinero permita cubrir parte de los gastos del refugio, además de mejorar sus instalaciones. El objetivo es ofrecer un espacio más amplio y adecuado para albergar a perros callejeros y abandonados.

La iniciativa no surgió de manera improvisada. El jubilado, que lleva una vida sencilla centrada en el cuidado de su jardín y sus propias mascotas, venía pensando desde hacía tiempo en la posibilidad de impulsar un proyecto de este tipo. Sin embargo, hasta ahora no había podido concretarlo por limitaciones económicas.



