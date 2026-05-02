El Cronicazo del primer "finde" de mayo: aprovechá los pálpitos de la Gitana para probar suerte en la quiniela

Este sábado 2 de mayo, en el marco del primer fin de semana del mes, aprovechá la oportunidad de probar suerte en la quiniela. El Cronicazo te brinda los números más demorados, los más atrasados y los más salidores, recomendados por la Gitana.

La sección semanal "Me lo dijo una Gitana" está disponible, así como el bloque que te indica cuál es tu cifra clave según tu signo del zodiaco.

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El Cronicazo de este "finde" para la quiniela: ¿Cuáles son los pálpitos de la Gitana?

El gran elegido de esta edición para la quiniela es el "51". Lo escoltan el "70" en el rol de "El salvador", el "84" junto al "62" como "Los posibles", y el "35" como "El suplente". Por su parte, la sección "Me lo dijo una Gitana" estableció que la cifra de la suerte principal es el "64".

A estos se suman el "28" como "La onda", el "12" definido como "Me juego" y el "59" en el lugar de "La posta". En cuanto a los "Tres para ganar" que arroja el bolillero actual, los elegidos son el "09", el "47" y el "96". Para quienes se guían por los sueños, las mejores alternativas sugeridas son el "83", el "00", el "41" y el "18".

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Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "99".

(del 21/3 al 20/4): "99". Tauro (del 21/4 al 22/5): "26".

(del 21/4 al 22/5): "26". Géminis (del 23/5 al 21/6): "01".

(del 23/5 al 21/6): "01". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "72".

(del 22/6 al 21/7): "72". Leo (del 22/7 al 21/8): "55".

(del 22/7 al 21/8): "55". Virgo (del 22/8 al 22/9): "43".

(del 22/8 al 22/9): "43". Libra (del 23/9 al 22/10): "74".

(del 23/9 al 22/10): "74". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "29".

(del 23/10 al 21/11): "29". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "19".

(del 22/11 al 21/12): "19". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "07".

(del 22/12 al 20/1): "07". Acuario (del 21/1 al 19/2): "80".

(del 21/1 al 19/2): "80". Piscis (del 20/2 al 20/3): "63".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 2 de mayo





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "1704". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "5" con 35 sorteos; decena, el "4" con 18 sorteos; unidad, el "4" con 17 sorteos. Los más atrasados son el "04", el "03" y el "56", mientras que los más salidores, el "14", el "11" y el "19".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "9" con 47 sorteos; decena, el "8" con 22 sorteos; unidad, el "2" con 38 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "99" y el "02". Los más salidores, el "23", el "43" y el "55".

El Cronicazo de este sábado 2 de mayo.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "2" con 26 sorteos; decena, el "7" con 14 sorteos; unidad, el "8" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "14" y el "33", y los más salidores, el "32", el "67" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "9" con 22 sorteos; decena, el "7" con 40 sorteos; unidad, el "4" con 43 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "44" y el "03", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "45".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "8" con 35 sorteos; decena, el "6" con 35 sorteos; unidad, el "7" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "96". Los más salidores, el "04", el "10" y el "70".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "4" con 33 sorteos; decena, el "8" con 37 sorteos; unidad, el "1" con 38 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "13" y el "89", y los más salidores, el "59", el "50" y el "62".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "9" con 20 sorteos; decena, el "3" con 33 sorteos; unidad, el "8" con 12 sorteos. Los más atrasados son el "66", el "12" y el "73", y los más salidores, el "58", el "87" y el "31".