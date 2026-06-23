La Abuela Escolaza del Cronicazo reveló su candidato para la Quiniela: "Anda desatado y no para en todo el día"

La Abuela Escolaza volvió a tomar la palabra y los quinieleros ya tienen candidato para toda la jornada. La figura de cabecera del Cronicazo lanzó su recomendación semanal con una advertencia que recorre las boleterías del país: hay un número que promete estar presente en todas las ediciones.

La referente no guardó el pálpito y lo disparó sin rodeos. Y la Nona lo tiene claro: no es un candidato para un sorteo puntual, sino para jugarlo de punta a punta en toda la jornada. El número elegido corresponde a uno de los personajes más famosos de la pizarra y hoy, según la experta, viene con una energía que no da respiro.

Qué dijo la Nona sobre su candidato para la Quiniela

La especialista no se anduvo con vueltas. Bajo la consigna de que "el loco anda suelto", la Abuela Escolaza instruyó a los seguidores del azar con una advertencia directa: su candidato no tiene dueño y aparece en todos los sorteos.

"¡Se escapó el loco! Anda desatado y no para en todo el día."

Según las palabras de la experta, el número elegido es el 22 y cuenta con altas probabilidades de aparecer en cualquiera de los sorteos. La advertencia de que estará "desatado todo el día" es un dato que los seguidores del azar no deben ignorar a la hora de armar el cupón.

El pálpito de la Abuela Escolaza

El candidato elegido puede jugarse en los cinco sorteos disponibles: la Previa, la Primera, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna.

Los quinieleros aficionados saben bien que cuando el loco se escapa del manicomio, no hay quien lo agarre. El número de la Nona es impredecible por naturaleza: aparece cuando menos te lo esperás y desaparece igual de rápido. A no dudar: metelo en el cupón antes de que arranque el próximo sorteo y no lo encontrés más.