Vive en un pueblo de 400 habitantes y ganó 44 millones de pesos: ¿Cuáles fueron los números de la suerte?

La fortuna suele ser esquiva, pero en esta oportunidad decidió sonreírle a tres apostadores que lograron destrabar el pozo acumulado de la Quiniela Poceada Chaqueña.

De esta manera, lo que comenzó como una jugada de rutina en distintas agencias de lotería de la provincia terminó transformándose en una noticia que recorrió el país, tras confirmarse que cada uno se adjudicó una cifra superior a los 44 millones de pesos.

La urna de la Lotería Chaqueña, el punto de partida donde miles de sueños se ponen en juego en cada sorteo.

Ganó $44 millones en un pueblo de 400 habitantes: la increíble jugada que cambió su vida para siempre

El primer ticket ganador fue sellado en la Agencia N°124 de Mesón de Fierro, una pequeña localidad de apenas 400 habitantes donde la noticia se viralizó en cuestión de horas. Allí, el apostador confió en los números 06, 12, 48, 61 y 78.

Simultáneamente, en la Agencia N°133 de Presidencia Roque Sáenz Peña, una ciudad del centro chaqueño, otro jugador lograba el éxito con otra serie de cifras identificadas con 06, 12, 48, 49 y 77.

Finalmente, en la Agencia N°205 de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, un tercer ganador completó el podio con la combinación 06, 49, 74, 77 y 78.

3 agencias de loteria se repartieron el pozo de $132.419.358.

Dado que el premio fue compartido entre los tres apostadores, el pozo acumulado de $132.419.358 se dividió en partes iguales y cada uno de ellos se llevó a casa exactamente $44.139.786.

El impacto económico de este sorteo no terminó en estos afortunados. De hecho, la Lotería Chaqueña informó que hubo 61 apostadores que lograron cuatro aciertos, llevándose cada uno $463.178,98.

En paralelo, 1311 personas obtuvieron premios por tres aciertos, el cual equivalió a $5387,86, y casi 14.000 jugadores recuperaron su apuesta mínima.

El sorteo entregó más de 100 premios.

Es fundamental recordar que, según la normativa impositiva vigente en Argentina sobre juegos de azar, estos premios están sujetos a una retención.

Esto significa que, tras la aplicación del gravamen, el ganador no percibe la totalidad de los 44 millones, sino que recibe un monto neto aproximado de poco más de 32 millones de pesos, una cifra que sigue siendo transformadora para cualquier economía familiar.

Cifra que le pertenece a cada uno de los ganadores de la Chaqueña.

Por su parte, los titulares de las agencias donde se emitieron los tickets ganadores también celebran. Según el reglamento de Lotería Chaqueña, los agencieros que venden una apuesta ganadora de premios mayores reciben un "premio estímulo", el cual equivale a un porcentaje del valor total del premio entregado.

Para quienes no tuvieron suerte en esta oportunidad, la revancha está cerca: el próximo sorteo se llevará a cabo el próximo martes 23 de junio, con un pozo vacante que asciende a $177 millones.