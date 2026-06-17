Ama de casa ganó una fortuna en la Quiniela y cumplirá el sueño de su vida: cuáles fueron los números de la suerte

Una mujer ganó más de 440 millones de pesos en el último sorteo de la Lotería Poceada chaqueña al obtener los cinco aciertos que le permitieron ser la única ganadora del premio principal.

La afortunada, oriunda de la localidad de Charata, tuvo su golpe de suerte gracias a una jugada automática, a pesar de contar con una jugada fija que la acompaña cada vez que apuesta.

La apuesta ganadora de la Lotería Poceada en Charata.

Esta jugada quedó registrada en la Agencia 737 local, donde la joven de 26 años acertó los números 43, 58, 67, 76 y 92, lo que le permitió quedarse con el pozo acumulado de $442.457.113.

La flamante millonaria se acercó a retirar el premio acompañada de su esposo y su pequeña hija. Confesó que "siempre" hace "dos o tres jugadas automáticas" además de la fija y aseguró que con parte del dinero podrán cumplir el sueño de tener la casa propia.

Cómo se juega a la Lotería Poceada

Existen dos modalidades para conformar una jugada en la Lotería Poceada Chaqueña. Un ticket manual en el que cada jugador elige las cifras que desea o una jugada automática en la que los números son asignados al azar.

Los interesados en este juego deben seleccionar cinco números de dos dígitos que van del 00 al 99 inclusive para poder participar de los sorteos que se realizan los martes, jueves y sábados desde las 9 de la noche. Cada boleta tiene un valor de $1.500.

El reparto de los premios se da de la siguiente manera