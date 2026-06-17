Ganó $442 millones en la Quiniela con solo 26 años y contó el "gran sueño" que cumplirá con su familia

Una joven de apenas 26 años se convirtió en la nueva millonaria de Chaco tras acertar los números de la Quiniela Poceada. La afortunada ganó un premio de $442.457.113 y confesó que la plata le permitirá concretar un sueño que comparte con toda su familia.

La jugada ganadora se registró el sábado 13 de junio en la localidad chaqueña de Charata. Ama de casa y participante habitual del sorteo, la mujer fue la única apostadora que logró acertar las cinco cifras de la modalidad organizada por Lotería Chaqueña.

Al acercarse a reclamar el premio, contó algunos detalles sobre su estrategia de juego. Según explicó, suele elegir una serie de números fijos, aunque en cada apuesta también suma algunas combinaciones automáticas generadas por el sistema.

La suerte no fue exclusiva de esta joven. El pozo correspondiente a cuatro aciertos repartió $53.247.471 entre 85 ganadores, quienes recibieron alrededor de $626.440 cada uno, de acuerdo con la información difundida por Lotería Chaqueña.

Qué hará la joven ganadora con los $442 millones

Los números de la suerte fueron 43, 58, 67, 76 y 92. La flamante ganadora aseguró que la combinación surgió de manera completamente aleatoria. El ticket fue vendido en la Agencia 737, ubicada en el barrio 160 Viviendas de Charata.

Más allá de la cifra millonaria, la mujer destacó el impacto que tendrá el premio en su vida cotidiana. Acompañada por su esposo y su hija al momento de realizar los trámites, contó cuál será el principal destino del premio.

El ticket de la suerte que le dio un premio multimillonario a la ganadora (Imagen: Lotería Chaqueña).

"Vamos a poder cumplir un gran sueño, que es tener nuestra propia casa", expresó. Gracias a este golpe de suerte, ella y su familia podrán tener su techo, una meta compartida por millones y cada vez más difícil de alcanzar en el actual contexto económico.

El golpe de suerte se suma a otro importante premio entregado recientemente en la provincia. Días atrás, un vecino de Puerto Tirol ganó más de $350 millones en el Loto Plus y también aseguró que el dinero le permitirá concretar proyectos que tenía pendientes desde hacía años.