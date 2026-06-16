Un guiño del Cronicazo: los personajes que cumplen años esta semana y pueden ser tu suerte en la Quiniela

En el universo de los juegos azar, existen tantas estrategias para elegir a qué número jugar como personas en el planeta. Mientras algunos se guían por sueños, otros prefieren analizar las estadísticas o las "corazonadas" que surgen en el día a día.

Sin embargo, hay un método tradicional que nunca pasa de moda y cuenta con muchísimos seguidores: apostar a los cumpleaños y las efemérides destacadas de Argentina y otras partes del mundo.

De esta manera, el calendario funciona como una guía infalible para quienes buscan una señal del destino y desean cambiar el futuro con cifras millonarias.

El calendario de los famosos puede ser tu mejor guía: descubrí quiénes festejan esta semana y qué números podrían traerte suerte.

Los cumpleaños de esta semana para apostar a la Quiniela:

María Valenzuela (16/06): La querida actriz argentina de larga trayectoria en cine, teatro y televisión cumple 69 años (nació en 1957).

Paul McCartney (18/06): El legendario músico británico, exintegrante de The Beatles, festeja 84 años (nació en 1942).

Raúl Rizzo (18/06): El reconocido actor argentino de teatro, cine y televisión llega a los 76 años (nació en 1948).

Marcelo De Bellis (18/06): Actor y director argentino, recordado por sus grandes trabajos en comedia, cumple 56 años (nació en 1970).

Liz Solari (18/06): Modelo y actriz argentina que ha brillado tanto en pasarelas internacionales como en la pantalla grande, cumple 43 años (nació en 1983).

Araceli González (19/06): Ícono de la moda, modelo y exitosa actriz argentina, celebra sus 58 años (nació en 1968).

Teté Coustarot (20/06): Emblemática periodista, modelo y conductora de radio y televisión argentina, cumple 76 años (nació en 1950).

Nicole Kidman (20/06): La aclamada actriz australiana, ganadora del Oscar y protagonista de éxitos de Hollywood, llega a los 59 años (nació en 1967).

Lionel Richie (20/06): El reconocido cantante y compositor estadounidense de soul y pop festeja 77 años (nació en 1947).

Paola Krum (21/06): Talentosa actriz argentina con una sólida carrera en teatro y televisión, cumple 56 años (nació en 1970).

Príncipe William (21/06): El heredero al trono británico celebra 44 años (nació en 1982).

Meryl Streep (22/06): Considerada una de las mejores actrices de la historia del cine mundial, cumple 77 años (nació en 1949).

Los cumpleaños de la semana.

Jugar a la Quiniela basándose en los cumpleaños de los famosos no solo es una forma divertida de interactuar con el azar, sino también una manera de homenajear a quienes seguimos y admiramos.

Muchas veces, los números que más resuenan en nuestra mente son aquellos que tienen una carga afectiva o están ligados a historias que llaman a la suerte.

Un dato curioso que los apostadores más atentos seguramente no dejarán pasar por alto es la coincidencia que presenta esta semana. En esta oportunidad, la fecha del 18/6 se destaca como la cifra más repetida en nuestra lista, al congregar a varios de los festejados de estos días.

Para muchos seguidores del azar, que un número o fecha se repita con tal frecuencia dentro de un mismo periodo suele interpretarse como un verdadero "guiño" del destino o una señal que merece ser tenida muy en cuenta al momento de definir la jugada.