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Martes, 16 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
FORTUNA EN PUERTA

Un guiño del Cronicazo: los personajes que cumplen años esta semana y pueden ser tu suerte en la Quiniela

Al momento de buscar una cifra para probar fortuna en el azar, el calendario suele ser un aliado estratégico: repasamos quiénes festejan en estos días y qué opciones ofrecen sus fechas.

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En el universo de los juegos azar, existen tantas estrategias para elegir a qué número jugar como personas en el planeta. Mientras algunos se guían por sueños, otros prefieren analizar las estadísticas o las "corazonadas" que surgen en el día a día. 

Sin embargo, hay un método tradicional que nunca pasa de moda y cuenta con muchísimos seguidores: apostar a los cumpleaños y las efemérides destacadas de Argentina y otras partes del mundo.

De esta manera, el calendario funciona como una guía infalible para quienes buscan una señal del destino y desean cambiar el futuro con cifras millonarias

&nbsp;El calendario de los famosos puede ser tu mejor guía: descubrí quiénes festejan esta semana y qué números podrían traerte suerte.&nbsp;
 El calendario de los famosos puede ser tu mejor guía: descubrí quiénes festejan esta semana y qué números podrían traerte suerte. 

Los cumpleaños de esta semana para apostar a la Quiniela:  

  • María Valenzuela (16/06): La querida actriz argentina de larga trayectoria en cine, teatro y televisión cumple 69 años (nació en 1957).

  • Paul McCartney (18/06): El legendario músico británico, exintegrante de The Beatles, festeja 84 años (nació en 1942).

  • Raúl Rizzo (18/06): El reconocido actor argentino de teatro, cine y televisión llega a los 76 años (nació en 1948).

  • Marcelo De Bellis (18/06): Actor y director argentino, recordado por sus grandes trabajos en comedia, cumple 56 años (nació en 1970).

  • Liz Solari (18/06): Modelo y actriz argentina que ha brillado tanto en pasarelas internacionales como en la pantalla grande, cumple 43 años (nació en 1983).

  • Araceli González (19/06): Ícono de la moda, modelo y exitosa actriz argentina, celebra sus 58 años (nació en 1968).

  • Teté Coustarot (20/06): Emblemática periodista, modelo y conductora de radio y televisión argentina, cumple 76 años (nació en 1950).

  • Nicole Kidman (20/06): La aclamada actriz australiana, ganadora del Oscar y protagonista de éxitos de Hollywood, llega a los 59 años (nació en 1967).

  • Lionel Richie (20/06): El reconocido cantante y compositor estadounidense de soul y pop festeja 77 años (nació en 1947).

  • Paola Krum (21/06): Talentosa actriz argentina con una sólida carrera en teatro y televisión, cumple 56 años (nació en 1970).

  • Príncipe William (21/06): El heredero al trono británico celebra 44 años (nació en 1982).

  • Meryl Streep (22/06): Considerada una de las mejores actrices de la historia del cine mundial, cumple 77 años (nació en 1949).

    • Los cumpleaños de la semana.&nbsp;
    Los cumpleaños de la semana. 

    Jugar a la Quiniela basándose en los cumpleaños de los famosos no solo es una forma divertida de interactuar con el azar, sino también una manera de homenajear a quienes seguimos y admiramos.

    Muchas veces, los números que más resuenan en nuestra mente son aquellos que tienen una carga afectiva o están ligados a historias que llaman a la suerte

    Un dato curioso que los apostadores más atentos seguramente no dejarán pasar por alto es la coincidencia que presenta esta semana. En esta oportunidad, la fecha del 18/6 se destaca como la cifra más repetida en nuestra lista, al congregar a varios de los festejados de estos días. 

    Para muchos seguidores del azar, que un número o fecha se repita con tal frecuencia dentro de un mismo periodo suele interpretarse como un verdadero "guiño" del destino o una señal que merece ser tenida muy en cuenta al momento de definir la jugada. 

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