Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

La tragedia aérea ocurrida este domingo en Río de Janeiro dejó seis víctimas fatales y conmocionó al mundo del espectáculo. Entre los fallecidos se encontraba Lucas Vignale, director audiovisual y cineasta argentino que desarrolló una destacada carrera junto a algunos de los artistas más importantes de la música urbana, como Bizarrap, Trueno y J Balvin.

Vignale viajaba en uno de los helicópteros que colisionaron en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. En la misma aeronave también se encontraban el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi; el cantante estadounidense Oliver Tree; el productor musical brasileño Lucas Frota y el piloto Alexandre Souza.

El director argentino falleció a los 27 años en Río de Janeiro

Nacido en Buenos Aires en 1997, Lucas Vignale construyó una carrera que combinó la realización de videoclips con proyectos cinematográficos. Su mirada estética y su capacidad narrativa lo llevaron a colaborar con algunas de las figuras más relevantes de la música latinoamericana, aportando una identidad visual reconocible a numerosas producciones.

Dentro de la escena urbana trabajó junto a artistas como Bizarrap, Trueno y J Balvin, consolidándose como uno de los realizadores jóvenes más prometedores de la región. Su talento trascendió el ámbito musical y encontró también un espacio destacado en el cine independiente.

Junto al actor y músico Lorenzo Ferro, Vignale coescribió y codirigió el cortometraje La Pasión (2024). Más tarde llegó El Tren Fluvial (2026), su primer largometraje, una producción que recibió reconocimiento internacional tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Lucas Vignale colaboró con Bizarrap, Trueno y J Balvin

Su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre colegas, artistas y seguidores de su trabajo, que destacaron su creatividad, sensibilidad y capacidad para construir relatos visuales con una identidad propia.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de la colisión, el nombre de Lucas Vignale se suma a la lista de víctimas de una tragedia que golpeó tanto al mundo de la música como al del audiovisual.

Un reconocimiento en los Premios Gardel

En 2022, Lucas Vignale fue reconocido en los Premios Gardel al ganar la categoría Mejor Videoclip Corto por Dance Crip de Trueno, trabajo que codirigió junto a El Dorado. El galardón destacó su talento y lo consolidó como una de las nuevas miradas más prometedoras del lenguaje audiovisual argentino.

El legado de Lucas Vignale en la música





Entre los trabajos más destacados de Lucas Vignale aparece el videoclip de "Un Paso", la colaboración entre Trueno y J Balvin.

La pieza audiovisual, codirigida por Vignale junto a El Dorado, se destacó por su propuesta estética y narrativa, acompañando el mensaje de la canción a través de una combinación de arte visual, movimiento y una fuerte identidad creativa.



