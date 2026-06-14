PJ Morton llega por primera vez a la Argentina para presentar su nuevo álbum

PJ Morton, uno de los músicos más reconocidos de la escena soul contemporánea y actual integrante de Maroon 5, confirmó su primera visita a la Argentina. El artista estadounidense se presentará el próximo 16 de septiembre en el Teatro Vorterix, donde ofrecerá un show en el marco de su gira "The Saturday Night | Sunday Morning Tour".

La visita coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum, Saturday Night | Sunday Morning, que verá la luz el próximo 19 de junio. Como adelanto de este trabajo, Morton ya presentó canciones como "Mercy" y "Close Enough", que anticipan una nueva etapa en su carrera solista.

Con una trayectoria que combina el éxito comercial con el reconocimiento de la crítica, PJ Morton acumula seis premios Grammy y 22 nominaciones. Además de su trabajo como tecladista de Maroon 5 durante los últimos quince años, desarrolló una destacada carrera solista como cantante, compositor, productor e intérprete.

A lo largo de los años, colaboró con artistas de la talla de Stevie Wonder, Erykah Badu, Jon Batiste, Nas, Lil Wayne, Jill Scott y JoJo, entre muchos otros. También agotó localidades en escenarios emblemáticos como el Apollo Theater y diversos recintos alrededor del mundo.

El ganador de seis premios Grammy llegará a Buenos Aires

Más allá de la música, Morton continúa ampliando su universo creativo. Recientemente escribió la canción de cierre de la película Shirley de Netflix, protagonizada por Regina King, produjo música para proyectos audiovisuales y lanzó una serie de colaboraciones interdisciplinarias bajo el nombre "A PJ Morton Production".

Con una propuesta que fusiona soul, R&B, gospel y pop, PJ Morton desembarcará por primera vez en Buenos Aires para presentar su nuevo material y recorrer los grandes momentos de una carrera que sigue creciendo a nivel internacional.

Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través del sistema AllAccess.