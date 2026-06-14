Murieron el cantante Oliver Tree, el youtuber Gaspi y el director argentino Lucas Vignale en un choque de helicópteros en Río

La ciudad de Río de Janeiro fue escenario de una tragedia aérea este domingo luego de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes. El accidente dejó un saldo de seis víctimas fatales, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi.

Según informaron las autoridades brasileñas, el choque ocurrió a las 8:59 de la mañana y provocó la caída de ambas aeronaves en distintos puntos de la zona. Uno de los helicópteros se precipitó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió tras el impacto.

Entre las víctimas también se encuentran el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, el director audiovisual argentino Lucas Vignale y el piloto Charles Marsillac, quien comandaba la segunda aeronave.

"HORROR"



Porque así quedó la zona del accidente que terminó con la vida del YouTuber Gaspi y el cantante Oliver Tree, quienes se encontraban grabando un videoclip en dos helicópteros. pic.twitter.com/gZNS2Uj9AR June 14, 2026

Oliver Tree era un cantante, compositor y productor estadounidense reconocido a nivel internacional por éxitos como "Miss You" y "Life Goes On". Su estilo excéntrico y sus producciones audiovisuales lo convirtieron en una de las figuras más particulares de la escena musical contemporánea.

Por su parte, Gaspi se había convertido en uno de los creadores de contenido más populares de Argentina gracias a sus videos de humor y sus entrevistas espontáneas en la vía pública, caracterizadas por su famoso saludo "buenass". En los últimos años había ampliado su alcance internacional y en 2025 participó de La Velada del Año V, el evento organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Oliver Tree, Gaspi y Lucas Vignale fueron identificados entre las seis víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro

Otra de las víctimas argentinas fue Lucas Vignale, cineasta y director de videoclips que trabajó junto a artistas como J Balvin, Trueno y Bizarrap. En los últimos años también desarrolló proyectos cinematográficos que le permitieron ganar reconocimiento en festivales internacionales.

Las autoridades brasileñas confirmaron la identidad de las seis víctimas fatales del accidente ocurrido en Recreio dos Bandeirantes

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, cinco de los cuerpos fueron encontrados en una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima fue localizada en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer impacto.

La colisión de dos helicópteros en pleno vuelo provocó una de las tragedias aéreas más impactantes del año en Brasil

El incendio posterior al accidente destruyó al menos veinte vehículos eléctricos estacionados en el lugar. Además, fragmentos de las aeronaves impactaron contra edificios residenciales y comerciales cercanos, generando importantes daños materiales.

Peritos aeronáuticos y equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para determinar las causas de la colisión, considerada una de las tragedias aéreas más graves registradas en Brasil durante este año.