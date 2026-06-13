Ozuna anunció su nueva gira mundial y confirmó show en Argentina: todos los detalles de "Una Aventura World Tour"

Ozuna continúa consolidando su lugar como una de las figuras más importantes de la música latina a nivel global.

Con una carrera repleta de hits, récords y giras multitudinarias, el cantante vuelve a apostar por el encuentro con su público a través de un nuevo espectáculo internacional que promete recorrer algunos de los momentos más destacados de su trayectoria.

En ese contexto, el artista anunció oficialmente "Una Aventura World Tour", una gira que lo llevará por distintos países de Europa y América Latina durante 2026 y que incluirá una esperada parada en Argentina.

Una gira inspirada en uno de sus éxitos más recientes

El tour toma su nombre de "Una Aventura", una de las canciones más recientes del cantante puertorriqueño y una obra que sirve como punto de partida para este nuevo capítulo artístico.

Lejos de plantearse como una simple revisión de su carrera, la gira buscará conectar distintas etapas de su recorrido musical a través de canciones que marcaron generaciones y acompañaron a millones de seguidores en diferentes momentos de sus vidas.

Cada presentación combinará clásicos, recuerdos y nuevas experiencias en una propuesta pensada para reforzar el vínculo que el artista mantiene con su audiencia desde hace más de diez años.

El mensaje de Ozuna para sus fanáticos

Al presentar la gira, el cantante compartió un emotivo mensaje dedicado a quienes lo acompañan desde el comienzo de su carrera.

"Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina", expresó el artista.

La declaración resume el espíritu de un tour que busca poner en valor la conexión construida con el público a lo largo de los años y proyectarla hacia el futuro.

Buenos Aires ya tiene fecha confirmada

Entre las paradas más esperadas del recorrido aparece la Argentina.

Ozuna se presentará el próximo 8 de septiembre en Buenos Aires, en el marco de una gira que también visitará ciudades de España, Italia, Suiza, Rumania, Países Bajos, Portugal, México, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú.

La inclusión de Buenos Aires vuelve a demostrar la fuerte conexión que el artista mantiene con el público argentino, uno de los más fieles de la región.

Un recorrido internacional por dos continentes

La primera etapa de "Una Aventura World Tour" comenzará el 16 de junio en Ibiza, España, y finalizará el 4 de diciembre en Medellín, Colombia.

Durante varios meses, Ozuna llevará su música a algunas de las ciudades más importantes del circuito internacional, reafirmando su vigencia dentro de la escena urbana y latina.

Todas las fechas confirmadas de "Una Aventura World Tour" 2026

Europa

16 de junio - Ibiza, España

19 de junio - Marbella, España

23 de junio - Ibiza, España

26 de junio - Gallipoli, Italia

27 de junio - Zúrich, Suiza

28 de junio - Milán, Italia

30 de junio - Ibiza, España

4 de julio - Nápoles, Italia

5 de julio - Reggio Emilia, Italia

8 de julio - Marbella, España

11 de julio - Marbella, España

12 de julio - Forte dei Marmi, Italia

17 de julio - Costineti, Rumania

18 de julio - Almere, Países Bajos

19 de julio - Oporto, Portugal

22 de julio - Mallorca, España

24 de julio - Fasano, Italia

25 de julio - Valencia, España

26 de julio - Cerdeña, Italia





América Latina

9 de agosto - Rosarito, México

15 de agosto - Monterrey, México

5 de septiembre - Bogotá, Colombia

8 de septiembre - Buenos Aires, Argentina

11 de septiembre - Managua, Nicaragua

18 de septiembre - San Salvador, El Salvador

19 de septiembre - Tegucigalpa, Honduras

23 de septiembre - Santiago, Chile

26 de septiembre - Asunción, Paraguay

31 de octubre - San José, Costa Rica

7 de noviembre - Lima, Perú

29 de noviembre - Ciudad de México, México

4 de diciembre - Medellín, Colombia