Ozuna presenta "Una Aventura" y regresa al reguetón de sus inicios

El cantante puertorriqueño Ozuna presentó su nuevo sencillo "Una Aventura", una canción que marca un retorno a las raíces del reguetón con el estilo que lo posicionó como una de las figuras más importantes de la música urbana latina.

El lanzamiento llegó acompañado de su videoclip oficial, filmado en Santurce, Puerto Rico, bajo la dirección de Fernando Lugo. La producción audiovisual ya se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube, mientras que el tema puede escucharse en todas las plataformas digitales.

El videoclip de "Una Aventura", grabado en Santurce, acompaña el estreno del nuevo sencillo con una estética urbana y actual

En la previa al estreno, Ozuna generó expectativa entre sus seguidores al compartir un adelanto en redes sociales. El fragmento se viralizó rápidamente, acumulando miles de reproducciones y despertando una fuerte conversación entre fans, quienes celebraron el regreso del artista a la esencia musical que caracterizó sus primeros éxitos.

"Una Aventura" fue compuesta por el propio Ozuna junto a Henry Calderón y Johan José Francisco, y propone un sonido que retoma elementos clásicos del reguetón romántico y melódico que dominó la escena urbana a mediados de la década pasada, etapa clave en la consolidación internacional del artista.

Ozuna apuesta por el reguetón clásico con "Una Aventura", un lanzamiento que conecta con el sonido de sus primeros éxitos

Con este lanzamiento, el puertorriqueño suma un nuevo sencillo como solista tras haber presentado en diciembre su primer álbum colaborativo, Stendhal, junto al cantante colombiano Beéle, ampliando así su recorrido musical con distintas búsquedas sonoras dentro del género urbano.