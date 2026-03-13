Ozuna vuelve a sus raíces con "Una Aventura" y sorprende a los fans

A lo largo de la última década, Ozuna se consolidó como una de las figuras más influyentes del reguetón y del movimiento urbano latino.

Con una carrera repleta de hits globales, colaboraciones internacionales y millones de reproducciones en plataformas digitales, el cantante puertorriqueño logró posicionar su estilo dentro de la primera línea de la música latina.

En ese recorrido, su sonido característico -marcado por melodías pegadizas y bases de reguetón clásico- se convirtió en una de las claves de su éxito. Aquella etapa inicial, que lo proyectó a nivel mundial, dejó una huella fuerte entre los fanáticos del género.

Ahora, el artista parece mirar nuevamente hacia ese momento de su carrera con el lanzamiento de "Una Aventura", un sencillo que retoma elementos de aquel estilo que definió sus comienzos dentro de la escena urbana.

"Una aventura", un sencillo de reguetón que retoma el sonido de sus inicios

El artista puertorriqueño presenta su nuevo sencillo "Una aventura". El video musical oficial, grabado en Santurce, Puerto Rico, y dirigido por Fernando Lugo, ya se puede ver desde su canal oficial de YouTube, mientras que el tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Previo a su lanzamiento, el tema generó conversación en redes sociales luego de que el artista compartiera un adelanto con sus seguidores, lo que provocó múltiples opiniones sobre el regreso de la superestrella a su sonido original. El fragmento se difundió rápidamente entre su audiencia y acumuló miles de reacciones y comentarios en distintas plataformas.

Una canción que conecta con el ADN del reguetón

"Una Aventura", compuesta por Ozuna, Henry Calderón y Johan José Francisco, propone un regreso al reguetón que caracterizó al intérprete en los primeros años de su carrera.

La canción retoma elementos asociados al sonido con el que el artista se dio a conocer en la escena urbana a mediados de la década pasada, una etapa que marcó el inicio de su proyección internacional dentro del género y que lo llevó a convertirse en uno de los nombres más reconocidos del reguetón moderno.

Un nuevo capítulo tras su último proyecto colaborativo

Con este lanzamiento, Ozuna suma un nuevo sencillo en solitario luego de la salida, en diciembre pasado, de su primer álbum colaborativo "Stendhal", proyecto que realizó junto al artista colombiano Beéle.

El estreno de "Una Aventura" vuelve a poner el foco en la faceta individual del cantante y en su capacidad para reconectar con las raíces que lo llevaron a conquistar al público latino.

Mientras los fanáticos celebran este regreso a su esencia musical, muchos se preguntan si este sencillo será solo un guiño a su etapa inicial o el comienzo de una nueva era en la que Ozuna decida retomar definitivamente el sonido que lo convirtió en una de las grandes estrellas del reguetón.