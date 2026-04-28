Ozuna encendió el Supernova Genesis 2026 y desató la euforia en México

El fenómeno global de la música latina, Ozuna, fue uno de los grandes protagonistas de Supernova Genesis 2026, donde ofreció una presentación explosiva que hizo vibrar a la Arena Ciudad de México. En el marco de este megaevento de entretenimiento -transmitido por la plataforma Netflix- el artista desplegó todo su carisma y potencia escénica, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes del género urbano.

Ozuna desató la euforia en el Supernova Genesis 2026 con un show explosivo en la Arena Ciudad de México.

Ganador de dos Latin Grammy, Ozuna logró una conexión inmediata con el público mexicano, que acompañó cada momento del show con entusiasmo. El repertorio incluyó una seguidilla de éxitos que marcaron su carrera, como "Baila Baila Baila", un medley de "Se Preparó" y "Dile Que Tú Me Quieres", además de "Criminal", "Me Niego", "El Farsante" y "Taki Taki", generando una verdadera fiesta en el recinto.

El presente musical del artista también se refleja en su impacto en la radio iberoamericana. Su más reciente sencillo, "Una Aventura", alcanzó el puesto #1 del Chart General de monitorLATINO durante dos semanas consecutivas en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y España. A esto se suma su debut el 31 de marzo en el #1 del Hot Song General de radio en múltiples territorios de la región, además de liderar el ranking Hot Song Pop Rhythmic en España.

El ícono urbano conquistó al público mexicano con un setlist cargado de hits y pura energía

Por otro lado, "Enemigos" reafirma su gran momento al posicionarse en el #1 del chart Latin Airplay de Billboard, así como también en el Latin Rhythm Airplay, alcanzando además el puesto No. 23 en el Hot Latin Songs. Con este logro, Ozuna suma un total de 37 canciones en lo más alto del Latin Airplay, un récord que consolida su trayectoria.

Con una performance arrolladora, Ozuna firmó uno de los momentos más memorables del evento

Con esta impactante presentación, Ozuna dejó uno de los momentos más memorables de Supernova Genesis 2026, elevando la energía del evento y reafirmando su conexión con el público. Antes de despedirse, agradeció el cariño de sus fans mexicanos y anticipó su próximo show en el país, programado para el sábado 2 de mayo en la Feria de Puebla.