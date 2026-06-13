Eruca Sativa coronará un 2026 soñado con una gran celebración en el C Art Media

Después de recorrer importantes escenarios, sumar nuevas canciones y consolidar otro gran capítulo de su carrera, Eruca Sativa ya tiene fecha para despedir el 2026 junto a sus seguidores.

El último show del año

El trío conformado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera anunció un concierto especial que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación promete convertirse en una verdadera celebración de su historia, con un repertorio que repasará distintos momentos de su trayectoria y las canciones más recientes de su último trabajo discográfico.

Una noche para celebrar el camino recorrido

El grupo llegará a este show luego de un año particularmente intenso, marcado por importantes presentaciones nacionales e internacionales.

Sobre el escenario de el C Art Media sonarán temas de "A tres días de la tierra", el álbum que volvió a posicionar a la banda entre las grandes referencias del rock argentino actual, junto con clásicos que acompañan a sus seguidores desde hace años.

La propuesta incluirá además invitados especiales y una producción pensada para convertir la fecha en uno de los eventos más destacados del cierre de temporada.

Un 2026 cargado de logros

La banda no solo mantuvo una intensa actividad en vivo durante el año, sino que también sumó importantes reconocimientos dentro de la industria musical.

De Latinoamérica a River Plate

En los últimos meses, Eruca Sativa acompañó en distintos conciertos por Latinoamérica a Stewart Copeland, histórico baterista de The Police.

Además, compartió escenario con Living Colour en Rosario y fue parte de una de las fechas más importantes del año al tocar junto a AC/DC en el Estadio River Plate.

Estas experiencias volvieron a confirmar el gran presente artístico que atraviesa la banda y su creciente proyección internacional.

Las nominaciones que destacaron su trabajo

El grupo también recibió nominaciones en distintas categorías gracias al impacto de "A tres días de la tierra".

Las ternas incluyeron:

Mejor Álbum Banda de Rock por A tres días de la tierra.

Mejor Canción de Rock por Volarte.

Ingeniería de Grabación.





Reconocimientos que reflejan tanto la calidad musical como la búsqueda artística que caracteriza al trío.

Una banda que construyó una identidad propia

A lo largo de los años, Eruca Sativa desarrolló una carrera marcada por la independencia artística, la experimentación sonora y una conexión genuina con el público.

Su propuesta logró trascender generaciones y consolidar una comunidad de seguidores que acompaña cada lanzamiento, cada gira y cada nueva etapa.

La combinación de potencia, sensibilidad y compromiso artístico convirtió al grupo en una de las bandas más respetadas de la escena nacional y latinoamericana.

Todos los detalles del gran cierre de año

La despedida del 2026 tendrá todos los ingredientes para transformarse en una fecha inolvidable para los fanáticos.

Cuándo y dónde será el show

Eruca Sativa - Despedida de Año 2026

Fecha: viernes 27 de noviembre

viernes 27 de noviembre Horario: 19 horas

19 horas Lugar: C Art Media

C Art Media Dirección: Av. Corrientes 6271, Ciudad de Buenos Aires





Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Passline.

Un concierto para celebrar el presente y mirar hacia adelante

Lejos de ser simplemente un recital de cierre de temporada, la propuesta busca transformarse en una celebración de todo lo vivido durante el año.

El broche de oro para una temporada inolvidable

Luego de compartir escenario con artistas internacionales, sumar reconocimientos y continuar expandiendo su música, Eruca Sativa se prepara para despedir el 2026 rodeada de su público.

La cita en el C Art Media será la oportunidad perfecta para revivir grandes canciones, disfrutar de las nuevas composiciones y celebrar el recorrido de una banda que sigue creciendo sin perder su esencia.

Una noche que promete emoción, potencia y el espíritu que convirtió a Eruca Sativa en una de las grandes referencias del rock argentino actual.



