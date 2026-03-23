Eruca Sativa abre los tres shows de AC/DC en River Plate

Eruca Sativa suma un nuevo capítulo consagratorio a su trayectoria al ser elegida para abrir los tres shows que AC/DC realizará en el Estadio Estadio Monumental River Plate en el marco de su gira internacional Power Up Tour. Las presentaciones tendrán lugar los días lunes 23, viernes 27 y martes 31 de marzo, todas con entradas agotadas, marcando el esperado regreso de la mítica banda australiana al país.

Con una carrera sólida, discos aclamados por la crítica y nominaciones a los premios más importantes de la música, el trío argentino continúa expandiendo su alcance internacional con una propuesta potente, visceral y auténtica. Este encuentro con AC/DC se convierte en un hito que posiciona al rock argentino en una vidriera global y consolida a Eruca Sativa como una de las bandas más importantes de la escena local.

AC/DC regresa a la Argentina con su imponente Power Up Tour

Desde el grupo expresaron su entusiasmo por esta oportunidad única:

"Valoramos mucho que AC/DC nos invite a compartir escenario con ellos para hacer la apertura de sus shows y acercar algo de la música que hacemos a su público. Son una banda emblemática y nos sentimos muy honrados realmente".

Eruca Sativa sigue haciendo historia al ser la banda elegida para abrir tres noches inolvidables en River

En paralelo a este gran presente en vivo, la banda continúa difundiendo su más reciente trabajo discográfico, A tres días de la tierra, editado en mayo del año pasado. Se trata del décimo álbum de estudio del trío y fue producido por Afo Verde.

Próximo show en Buenos Aires

Mientras continúa con su gira presentación, Eruca Sativa también confirmó un nuevo show en la Ciudad de Buenos Aires. La cita será el jueves 14 de mayo a las 21 hs en La Trastienda, donde el trío volverá a encontrarse con su público en un formato más íntimo.

Las entradas ya se encuentran a la venta y la demanda anticipa un nuevo lleno total para una de las bandas más potentes del rock argentino actual.