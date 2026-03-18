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Jack Harlow lanza Monica, su cuarto álbum de estudio grabado en Nueva York

La superestrella global nominada al GRAMMY® presenta un trabajo inspirado en su experiencia en la Gran Manzana, con destacadas colaboraciones y una renovada identidad sonora.

Cecilia Andrea Bello

La superestrella mundial nominada al GRAMMY®, Jack Harlow, presenta su esperado cuarto álbum de estudio, Monica, ya disponible en todas las plataformas digitales a través de Atlantic Records.

Este nuevo trabajo marca una etapa especial en la carrera del artista: Monica es, decididamente, una experiencia profundamente ligada a Nueva York. Tras vivir en la ciudad durante los últimos años, Harlow grabó el álbum en los icónicos Electric Lady Studios, absorbiendo la energía, la historia y la identidad musical del lugar para dar forma a una visión renovada y recargada de su característico sonido.

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  Jack Harlow presenta Monica, un álbum inspirado en su etapa en Nueva York 

El proyecto cuenta con un destacado equipo de productores que aportan diversidad y frescura a la propuesta sonora. Entre ellos se encuentran Aksel Arvid, Jermaine Paul, Clay Harlow, Angel "BabeTruth" Lopez y Hollywood Cole, quienes trabajaron en la construcción de un álbum que combina elegancia, modernidad y una marcada identidad urbana.

Además, Monica incluye colaboraciones de reconocidos músicos como Robert Glasper, Ravyn Lenae y Omar Apollo, junto con la participación especial del artista emergente de R&B de Louisville, James Savage, reforzando la riqueza musical del proyecto.

Como parte de esta nueva etapa, los fans también pueden adquirir el vinilo oficial de Monica, una edición especial para coleccionistas que acompaña el lanzamiento digital.

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