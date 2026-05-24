Bad Bunny sorprendió en Barcelona con la aparición de Bad Gyal en el inicio de su gira europea

Bad Bunny dio inicio a su esperada gira europea "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" con un impactante show en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona y una sorpresa que hizo estallar al público: la aparición de Bad Gyal como primera artista invitada de la noche.

La cantante catalana apareció de forma inesperada desde "La Casita", un segundo escenario montado debajo del principal que recrea las típicas viviendas de Puerto Rico y que acompañará al artista en sus presentaciones por España. Con una estética en tonos rosa y amarillo, la estructura se convirtió en el escenario perfecto para uno de los momentos más comentados del concierto.

Mientras sonaban los primeros acordes del clásico "Yo Perreo Sola", Bad Gyal irrumpió en escena con un look colorido y una energía arrolladora para cantar y bailar junto a Bad Bunny frente a un estadio completamente colmado.

La artista también aprovechó su participación para interpretar "Da Me", canción incluida en su más reciente álbum lanzado este 2026, generando una ovación inmediata entre los fanáticos presentes.

Bad Gyal sorprendió al público de Barcelona al subir al escenario junto a Bad Bunny en el arranque de su gira europea

El concierto reunió además a numerosas celebridades y futbolistas del Barcelona que no quisieron perderse el comienzo del tramo europeo de la gira. Durante la noche, Bad Bunny repasó un repertorio de 33 canciones que combinó los temas de su último disco con algunos de los mayores éxitos de su carrera como "Callaíta" y "Tití Me Preguntó".

Con una puesta en escena imponente, invitados sorpresa y un público completamente entregado, el primer show europeo de Bad Bunny dejó en claro que su nueva gira ya se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales del año.