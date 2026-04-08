Spotify estrena "Billions club live" con Bad Bunny y lleva su show en Tokio a todo el mundo

Spotify amplía su universo audiovisual con el estreno de Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film, un largometraje exclusivo que acerca la experiencia en vivo de Bad Bunny a fans de todo el mundo.

La película fue filmada el 7 de marzo en Tokio y documenta un momento histórico: el primer show del artista en Asia. El concierto tuvo lugar en el Tipstar Dome Chiba ante más de 2.300 seguidores, en una presentación íntima pensada especialmente para celebrar sus canciones que forman parte del Billions Club, el selecto grupo de temas que superan los mil millones de reproducciones en la plataforma.

Bad Bunny protagoniza el nuevo film de Spotify, grabado en Tokio durante su primer show en Asia

Con una duración de 42 minutos, el film combina ocho interpretaciones en vivo de algunos de sus mayores éxitos -como "Tití Me Preguntó", "Yonaguni" y "NUEVAYoL"- con momentos inéditos, entre ellos una versión en clave salsa de "MIA". Además, incluye reflexiones del propio artista sobre su carrera y el vínculo con su público, aportando una mirada más personal a su recorrido global.

El proyecto fue realizado en colaboración con Stillz, su socio creativo de larga data, quien en esta ocasión se desempeñó como director y fotógrafo, consolidando una estética cuidada y coherente con la identidad visual del artista.

La película celebra los hits del artista puertorriqueño que superaron el billón de reproducciones en la plataforma

El lanzamiento también se enmarca dentro del crecimiento del Billions Club de Spotify, una iniciativa que ya trascendió las playlists para convertirse en una experiencia integral que incluye reconocimientos, contenido audiovisual y eventos exclusivos. Actualmente, Bad Bunny cuenta con 30 canciones dentro de este club, reafirmando su lugar como uno de los artistas más influyentes del mundo.

Como parte de esta propuesta global, Spotify organizó proyecciones especiales en ciudades como São Paulo, Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires, donde los fans pudieron vivir la experiencia de manera colectiva y acceder a merchandising exclusivo.

Disponible con subtítulos en múltiples idiomas, Billions Club Live with Bad Bunny se presenta como una nueva forma de conectar artistas y audiencias, llevando la energía de un show en vivo a una escala verdaderamente global.