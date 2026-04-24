Taylor Swift y Bad Bunny hacen historia en Spotify: líderes absolutos del streaming en 20 años

Hablar de Spotify es hablar de cómo cambió para siempre la manera de escuchar música.

En estas dos décadas, la plataforma no solo transformó la industria, también moldeó hábitos culturales, impulsó fenómenos globales y convirtió a artistas en verdaderos íconos planetarios.

En ese recorrido, pocos nombres crecieron tanto como Taylor Swift y Bad Bunny, dos figuras que hoy dominan el ecosistema musical global. La estadounidense encabeza el ranking histórico como la artista más escuchada de todos los tiempos, mientras el puertorriqueño reafirma su impacto como uno de los nombres más potentes del streaming.

Este aniversario de Spotify no llegó con una simple celebración: llegó con rankings inéditos que muestran quiénes dominaron la era digital.

Taylor Swift encabeza el ranking histórico de Spotify

La gran protagonista del informe es la artista estadounidense, coronada como la artista más escuchada en los 20 años de historia de la plataforma.

Detrás aparece el artista puertorriqueño, consolidado como el máximo referente latino dentro del streaming global, seguido por Drake, The Weeknd y Ariana Grande, en un top que refleja el dominio del pop, el reggaetón y el hip hop.

Entre los diez artistas más reproducidos también aparecen Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West, una postal del sonido que definió las últimas dos décadas.

Los 20 artistas más escuchados en la historia de Spotify

Bad Bunny y el peso de la música latina

Aunque el primer puesto fue para Swift, Bad Bunny vuelve a demostrar que es una potencia mundial.

Su impacto no solo se ve entre artistas: también domina el ranking de álbumes con Un Verano Sin Ti, convertido en el disco más escuchado en la historia de Spotify.

Un dato que confirma cómo la música en español dejó de ser una tendencia para convertirse en protagonista.

Los 20 álbumes más escuchados en la historia de Spotify

Spotify también revela el boom de los

Los 20 álbumes más escuchados en la historia de Spotify

El informe no se quedó solo en la música. Spotify también mostró cuáles fueron los podcasts más escuchados de su historia.

En la cima aparece The Joe Rogan Experience, seguido por Gemischtes Hack y Crime Junkie.

Pero hubo una sorpresa latina: producciones como La Cotorrisa y Relatos de la Noche lograron meterse entre los más reproducidos del ranking global.

Una señal de cómo el formato creció hasta convertirse en otro de los pilares de la plataforma.

Los 20 podcasts más escuchados en la historia de Spotify

Audiolibros: el nuevo fenómeno

Otro dato fuerte del reporte es el crecimiento de los audiolibros, una categoría que gana cada vez más terreno.

Entre los títulos más escuchados aparecen obras como:

A Court of Thorns and Roses

El Señor de los Anillos

The Housemaid

The Woman In Me , de Britney Spears

, de Britney Spears Sapiens

Un segmento que refleja cómo Spotify expandió su ecosistema mucho más allá de la música.

Los 20 audiobooks más escuchados en la historia de Spotify

Un ranking que retrata una era

Más que una lista de reproducciones, este informe funciona como una radiografía cultural.

Porque estos rankings no solo muestran quién sonó más: muestran qué canciones acompañaron historias, qué discos definieron generaciones y qué artistas lograron trascender modas.

Y si estos 20 años dejaron algo claro, es que Taylor Swift y Bad Bunny no solo dominan Spotify: ya forman parte de la historia grande de la música.