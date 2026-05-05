Bad Bunny envejeció 50 años para la Met Gala y su look se volvió viral

Bad Bunny volvió a captar la atención del mundo entero con una de las apariciones más comentadas de la Met Gala 2026. El cantante puertorriqueño, conocido por romper moldes y llevar la moda a otro nivel, impactó al llegar a la alfombra roja con una transformación radical: un maquillaje de efectos especiales que lo hacía lucir como una versión de sí mismo varias décadas mayor.

El intérprete de NUEVAYol apareció con el cabello completamente blanco, marcadas líneas de expresión, bolsas debajo de los ojos, pómulos caídos y una caracterización que simulaba una edad cercana a los 80 años. El look se completó con un bastón y una interpretación corporal que llevó el concepto aún más lejos: el artista caminó con movimientos pausados y gestos propios de una persona mayor mientras subía las escaleras del Museo Metropolitano de Arte.

Bad Bunny impactó en la Met Gala 2026 con una transformación extrema

Vestido con un elegante traje negro de Zara, acompañado por un gran moño en el cuello, Bad Bunny convirtió su aparición en una verdadera performance artística.

Más que moda: una declaración artística

Lejos de tratarse de un simple disfraz, la propuesta del cantante estuvo ligada al concepto de este año en la gala y abrió una reflexión sobre el paso del tiempo, la permanencia del estilo y la construcción del legado.

Bad Bunny en Zara aparentando tener 80 años. El envejecimiento como estética encaja perfecto con una de las secciones de la expo dedicada al cuerpo que envejece. #MetGala pic.twitter.com/VjPHySwAbG — Rebeca Maccise (@rebecamaccise) May 5, 2026

Al presentarse como una versión envejecida de sí mismo, Bad Bunny pareció explorar la idea de cómo los íconos culturales trascienden generaciones, envejecen, evolucionan, pero mantienen intacta su esencia. Una representación visual de la inmortalidad artística y del impacto que la música y la moda pueden dejar con el paso de los años.

Una vez más, Bad Bunny dejó claro que en una alfombra roja nunca pasa desapercibido... y que para él, la moda también puede ser arte, concepto y conversación.