Six Sex vuelve al reggaetón con "PANTALOM" y acelera la llegada de su primer disco

En un contexto donde la escena urbana argentina sigue expandiendo sus fronteras, Six Sex consolida su crecimiento global con un nuevo lanzamiento que reafirma su identidad artística.

Luego de una serie de shows internacionales con entradas agotadas, la artista presenta un single que marca un punto de inflexión en su recorrido musical.

Un regreso al reggaetón con sello propio

Six Sex estrena "PANTALOM", un nuevo single que marca su regreso al reggaetón y amplía su universo sonoro dentro de la escena electrónica y urbana. El lanzamiento llega en medio de su gira internacional con presentaciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, acompañando un momento de fuerte proyección para la artista.

Con una impronta cruda y directa, el nuevo sencillo se construye sobre un híbrido de neo-perreo industrial, donde la energía del club se lleva a un terreno más oscuro y agresivo. La artista retoma el género desde su propio lenguaje, priorizando la actitud, el pulso rítmico y el impacto en pista.

Festivales, expansión global y presente en alza

El lanzamiento llega en un año de fuerte actividad en vivo. Formó parte de eventos como Lollapalooza Argentina y Lollapalooza Chile, además de Estéreo Picnic y Asunciónico.

Su recorrido continuará en escenarios internacionales de peso como Primavera Sound, We Love Green, Hard Summer, Riverland y Body Movements.

Primeras pistas de un universo en construcción

En paralelo, la artista comenzó a presentar los primeros adelantos de su disco: "UTF: Introducción", el doble single compuesto por "Ultra Terrorific Fantasy" y "Not ur mom", dos temas que generaron gran repercusión tras su presentación en el sideshow de Lollapalooza Argentina en C Art Media, donde compartió escenario con Brutalismus 3000 y la DJ Franzizca.

A estos lanzamientos se suma "boyfree", un track centrado en la autonomía y la vida entre amigas, que muestra una faceta más cercana al pop. Cada uno de estos adelantos empieza a delinear el universo del disco desde distintos ángulos, entre la intensidad, el control y el pulso del club.

"PANTALOM", una nueva pieza en su identidad artística

Con "PANTALOM", Six Sex suma una nueva pieza a ese recorrido y refuerza una propuesta que combina reggaetón, electrónica y cultura de club desde una identidad propia, cada vez más consolidada dentro de la escena internacional.

Próximas fechas de la gira internacional

La artista continuará su recorrido global con presentaciones en distintas ciudades del mundo:

Estados Unidos

1.08 - Hard Summer - Los Ángeles, California





España

04.06 - Primavera Sound - Barcelona

07.06 - Primavera a la Ciudat - Barcelona

11.06 - Mondo Disko - Madrid

21/22/23.08 - Riverland - Asturias





Francia

06.06 - We Love Green - París





Alemania

09.08 - Magma - Berlín





Reino Unido

30.08 - Body Movements - Londres









Una etapa clave rumbo al debut discográfico

Con un presente marcado por la expansión internacional, nuevos lanzamientos y una estética cada vez más definida, Six Sex transita un momento decisivo en su carrera.

El estreno de "PANTALOM" no solo refuerza su regreso al reggaetón, sino que también anticipa el rumbo de un primer álbum que promete consolidar su lugar dentro de la escena global.











