Six Sex estrena "boyfree" en plena gira por Estados Unidos y anticipa su primer álbum

Six Sex continúa consolidando su crecimiento internacional con el lanzamiento de "boyfree", un nuevo single que funciona como adelanto de su esperado primer LP. El estreno llega en medio de su primera gira por Estados Unidos, con varias fechas agotadas y una fuerte respuesta del público.

En esta nueva etapa, la artista se aleja de las estructuras tradicionales para construir una experiencia sonora más fluida, donde la atmósfera, la textura y el movimiento toman protagonismo. "boyfree" refuerza una narrativa ligada a la libertad y la independencia, tanto individual como colectiva, en un universo donde conviven lo performático, lo identitario y referencias a la moda y la cultura nocturna.

Six Sex lanzó "boyfree", un adelanto de su primer álbum que profundiza su identidad dentro de la electrónica experimental

El lanzamiento está acompañado por un videoclip que amplía ese imaginario: ambientado en una "haunted house" contemporánea que funciona como centro de rehabilitación, la pieza despliega distintos micro-universos atravesados por el ritual, el control y la transformación, en sintonía con la idea de desintoxicación emocional que propone la canción.

El single continúa el camino iniciado con "UTF: Introducción", el doble lanzamiento compuesto por "Ultra Terrorific Fantasy" y "Not ur mom", que tuvo gran repercusión tras su presentación en el sideshow de Lollapalooza Argentina en C Art Media, donde compartió escenario con Brutalismus 3000 y Franzizca.

En plena gira internacional, Six Sex continúa su recorrido por Estados Unidos y Europa con múltiples shows agotados

En paralelo, Six Sex sigue desplegando una intensa gira internacional que ya pasó por festivales como Lollapalooza (Argentina y Chile), Festival Estéreo Picnic en Colombia y Asunciónico en Paraguay. El recorrido continuará por escenarios de Europa como Primavera Sound en España y We Love Green en Francia, además de nuevas fechas en distintas ciudades.

Con este presente, la artista reafirma su lugar dentro de la escena electrónica y alternativa, apostando a una propuesta integral donde música, imagen y concepto se fusionan en una misma experiencia.