Aitana se confiesa con Rosalía y reaviva su historia con Sebastián Yatra

El Lux Tour de Rosalía sigue dejando momentos virales, y uno de los más comentados ocurrió durante su tercer show en el Movistar Arena de Madrid, cuando Aitana se convirtió en la invitada sorpresa del ya icónico "confesionario" del espectáculo.

En ese espacio, donde la artista catalana invita a figuras públicas a compartir experiencias sentimentales antes de interpretar "La perla", Aitana sorprendió al relatar detalles de una relación pasada sin mencionar nombres... aunque las referencias no tardaron en ser interpretadas por el público.

Durante el Lux Tour, Rosalía y Aitana protagonizaron un momento viral que volvió a poner en el centro a Sebastián Yatra

"Cuando llevábamos un año me dijo que a partir de ahí podía serme infiel", lanzó entre risas, generando una inmediata reacción en el estadio. "Yo infiel no quiero que me sean", agregó, dejando en claro su postura.

Si bien en un principio evitó dar nombres, luego confirmó que se trataba de un cantante, lo que rápidamente llevó a vincular sus palabras con Sebastián Yatra, con quien mantuvo una relación muy mediática.

Por su parte, Rosalía no dudó en responder con complicidad: "Claro, tenía fecha de caducidad", comentó, en alusión a declaraciones pasadas del propio Yatra, quien había reconocido públicamente que le costaba sostener la fidelidad en relaciones largas.

Aitana fue la invitada sorpresa en el "confesionario" del show de Rosalía en Madrid

Aitana también reveló que, tras una ruptura, intentó retomar el vínculo, pero nuevas declaraciones del cantante terminaron por cerrar definitivamente esa etapa. "Me pidió disculpas... y no se lo perdoné", confesó, dejando entrever que la decisión fue definitiva.

El intercambio entre ambas artistas no solo generó revuelo entre los fans, sino que también volvió a poner el foco en las relaciones dentro de la industria musical, un terreno donde, como dejaron entrever, las experiencias personales muchas veces se cruzan con la exposición pública.

Así, el "confesionario" del Lux Tour se consolida como uno de los momentos más esperados del show, combinando música, intimidad y declaraciones que no pasan desapercibidas.