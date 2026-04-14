Aitana llega a Buenos Aires con su "Cuarto Azul World Tour": cuándo y cómo conseguir entradas
La estrella del pop español desembarca en el Movistar Arena con su gira más ambiciosa y un concepto artístico que redefine su identidad. Los detalles, en la nota.
En un momento consagratorio de su carrera, Aitana vuelve a posicionarse en el centro de la escena internacional con el anuncio de su esperado show en Argentina. Tras el impacto global de su nuevo proyecto, la artista eligió Buenos Aires como una de las paradas clave de su gira, reforzando el vínculo con un público que la acompaña desde sus inicios.
Un show conceptual que va más allá de la música
El próximo 21 de octubre, la cantante se presentará en el Movistar Arena, donde desplegará en vivo el universo de "Cuarto Azul", su trabajo más reciente y uno de los lanzamientos más destacados del pop en español.
El espectáculo de Aitana no será un recital convencional. La propuesta de "Cuarto Azul World Tour" plantea una experiencia inmersiva, donde la música se fusiona con lo visual y lo emocional.
La artista invita a sus fans a entrar en ese "cuarto" simbólico: un espacio íntimo que refleja su evolución personal y artística. Durante una noche, el estadio se transformará en ese universo creativo, donde el público no solo observa, sino que también forma parte activa del relato.
"Cuarto Azul": el disco que marca una nueva etapa
El show llega tras el lanzamiento de "Cuarto Azul", un álbum que debutó en el #1 en España y acumuló millones de reproducciones en tiempo récord.
Este trabajo muestra una versión más madura, sofisticada y personal de Aitana, consolidando su lugar dentro del pop global. Con una narrativa más profunda y un sonido evolucionado, el disco funciona como el eje conceptual de toda la gira.
Entradas: fechas clave y beneficios
Las entradas para el show en Buenos Aires estarán disponibles en dos etapas:
- Preventa exclusiva: martes 14 de abril a las 13:00 hs
- Beneficio: 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa
- Venta general: viernes 17 de abril a las 13:00 hs
- Todos los medios de pago
- Se mantiene el beneficio de 6 cuotas sin interés
Disponibles a través de la web oficial del Movistar Arena.
Una carrera en ascenso que no se detiene
Desde sus comienzos, Aitana construyó un camino sólido que la posiciona hoy como una de las figuras más influyentes del pop en español. Sus giras anteriores convocaron a miles de personas en Europa y Latinoamérica, con múltiples shows agotados.
Con "Cuarto Azul World Tour", la artista da un paso más: amplía su propuesta artística y se proyecta definitivamente hacia el circuito internacional con un show pensado para trascender lo musical.
Una cita imperdible para el pop internacional
El regreso de Aitana a Buenos Aires no solo confirma su crecimiento global, sino también el fuerte lazo con el público argentino.
El 21 de octubre, el Movistar Arena será el escenario de una experiencia que promete emocionar, sorprender y consolidar a la artista como una de las grandes protagonistas del pop actual.