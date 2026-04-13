Teddy Swims inicia una nueva etapa con "Mr. Know It All" y anticipa una gira global imparable

El presente de Teddy Swims no deja de crecer. Con una carrera marcada por el éxito internacional y una conexión única con el público, el músico se consolida como una de las voces más potentes del pop contemporáneo.

Tras un año cargado de hitos, el cantante inicia una nueva etapa con el lanzamiento de "Mr. Know It All", una canción que refleja tanto su evolución artística como su capacidad para explorar emociones complejas.

"Mr. Know It All": introspección con sonido envolvente

El nuevo sencillo combina ritmos vintage, guiños al rock de los 80 y una producción moderna, generando una atmósfera melancólica que acompaña una letra profundamente introspectiva.

En este tema, Swims aborda el autosabotaje emocional en las relaciones, con una mirada honesta sobre cómo el miedo y la necesidad de control pueden afectar los vínculos.

El propio artista explicó: "‘Mr. Know It All' explora la idea de que el amor puede convertirse en una contradicción que se autocumple. Cuando crees que ya sabes cómo termina, te proteges al contenerte y esa distancia se convierte en la razón de que fracase. Pero cuando intentas luchar contra ese destino y controlar cada resultado, puedes terminar sofocando la conexión. Se trata de cómo tanto el miedo como el control pueden deshacer silenciosamente algo real. Es esencialmente un giro en los conceptos de Robert K. Merton de profecía autodestructiva versus la profecía autocumplida, también conocida como ‘El Dilema del Profeta'."

Una nueva era tras un año histórico

El lanzamiento marca el inicio de una etapa renovada luego de un período consagratorio. Swims logró un impacto global con "Lose Control", tema que rompió récords al mantenerse durante 112 semanas en el ranking Billboard Hot 100 y superar los 5 mil millones de reproducciones.

Además, en 2025 presentó I've Tried Everything But Therapy (Complete Edition), una obra de 32 canciones que amplió el universo de su álbum debut con material inédito y nuevas exploraciones sonoras.

Colaboraciones y expansión artística

En este nuevo capítulo, el artista vuelve a trabajar con productores como Julian Bunetta, Ammo y John Ryan, junto a otros nombres destacados de la industria.

También viene de participar en colaboraciones recientes como "Gone Gone Gone" junto a David Guetta y Tones And I, además de "Allegedly" con Summer Walker, ampliando aún más su alcance internacional.

Festivales y una gira mundial sin freno

Como parte de esta nueva etapa, Teddy Swims se prepara para una intensa agenda de shows. En abril será el único artista en presentarse tanto en Coachella Valley Music & Arts Festival como en Stagecoach Music Festival, marcando un hito en su carrera.

Luego continuará con una serie de presentaciones en festivales y conciertos propios que lo llevarán por Estados Unidos y Europa.

Todas las fechas confirmadas de la gira

El tour incluye una extensa lista de presentaciones:

17 de abril - Indio, California @ Coachella Valley Music & Arts Festival

25 de abril - Indio, California @ Stagecoach Music Festival

3 de mayo - Nueva Orleans, Luisiana @ New Orleans Jazz Festival

22 de mayo - Napa, California @ BottleRock Festival

4 de junio - Uncasville, Connecticut @ Mohegan Sun Arena

5 de junio - Canandaigua, Nueva York @ CMAC

7 de junio - Pittsburgh, Pensilvania @ Petersen Events Center

9 de junio - Norfolk, Virginia @ Chartway Arena

10 de junio - North Charleston, Carolina del Sur @ North Charleston Coliseum

12 de junio - Easley, Carolina del Sur @ District Park

13 de junio - Manchester, Tennessee @ Bonnaroo Music & Arts Festival

19 de junio - Landgraaf, Países Bajos @ Pinkpop Festival

20 de junio - Isla de Wight, Reino Unido @ Isle of Wight Festival

22 de junio - Belfast, Irlanda del Norte @ Belsonic

23 de junio - Dublín, Irlanda @ Malahide Castle

25 de junio - Exeter, Reino Unido @ Powderham Castle

26 de junio - Cardiff, Reino Unido @ Blackweir Fields

28 de junio - Glasgow, Reino Unido @ Bellahouston Park

30 de junio - Woodstock, Reino Unido @ Blenheim Palace 2026

1 de julio - Lancashire, Reino Unido @ TK Maxx presents Lytham Festival

3 de julio - Werchter, Bélgica @ Rock Werchter 2026

4 de julio - Puck County, Polonia @ Open'er Festival 2026

7 de julio - Stuttgart, Alemania @ JazzOpen Stuttgart 2026

9 de julio - Madrid, España @ Mad Cool Festival 2026

11 de julio - Oeiras, Portugal @ Nos Alive 2026

15 de julio - Berna, Suiza @ Gurtenfestival 2026

16 de julio - Bontida, Rumania @ Electric Castle Festival 2026

18 de julio - Ostrava, República Checa @ Colours of Ostrava 2027

19 de julio - Berlín, Alemania @ Lollapalooza Berlin 2026

22 de julio - Scarborough, Reino Unido @ TK Maxx presents Scarborough Open Air Theatre

23 de julio - Scarborough, Reino Unido @ TK Maxx presents Scarborough Open Air Theatre

25 de julio - Suffolk, Reino Unido @ Latitude Festival 2026





El comienzo de su etapa más ambiciosa

Con un presente consolidado, nuevos lanzamientos y una agenda internacional intensa, Teddy Swims se posiciona frente a uno de los momentos más importantes de su carrera.

"Mr. Know It All" no solo funciona como carta de presentación de esta nueva etapa, sino también como una muestra del crecimiento artístico de un músico que sigue expandiendo su alcance y desafiando sus propios límites.