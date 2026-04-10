La Chancha Muda regresa con "He visto", adelanto de su nuevo disco

El regreso de La Chancha Muda marca un nuevo capítulo en su historia. Con una identidad consolidada dentro del rock nacional, el grupo vuelve a escena con una propuesta que mantiene su fuerza característica, pero abre la puerta a una etapa distinta.

A lo largo de su carrera, la banda construyó un lenguaje propio, donde la lírica comprometida y la potencia sonora conviven en equilibrio. Ahora, ese camino suma un nuevo giro con el lanzamiento de material inédito.

"He visto": un relato de nuestro tiempo

El nuevo single, "He visto", funciona como una especie de crónica contemporánea. A través de su letra, la canción recorre distintas postales de la vida cotidiana: los pájaros, la libertad, los sueños, el corazón, la hermandad, la claridad y los infiernos.

Con una sonoridad intensa y envolvente, el tema propone un viaje emocional que busca, en medio del caos, "ese rato de paz...".

La banda logra así un equilibrio entre reflexión y potencia, manteniendo su esencia pero sumando matices que anticipan una nueva etapa artística.

Un videoclip que refleja contrastes

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip que amplifica el mensaje de la canción. En él, distintos personajes muestran el contraste entre lo que son y lo que desean ser.

Cada historia está atravesada por su propia realidad, pero todas comparten un mismo anhelo: cambiar, evolucionar y, quizás, encontrar ese momento de calma que propone la canción.

El camino hacia un nuevo disco

"He visto" es el primer adelanto del próximo álbum de la banda, que verá la luz en mayo. Este nuevo material llega después de "Quién Autoriza?" (2023), un trabajo que se destacó como una forma de resistencia, tanto desde lo discursivo como desde lo musical.

En este nuevo proyecto, La Chancha Muda promete una propuesta con aires renovados, sin dejar de lado su profundidad lírica ni la fuerza que los caracteriza.

Presentación oficial en vivo

El reencuentro con su público ya tiene fecha confirmada: el 13 de junio en el Teatro Flores, donde la banda realizará la presentación oficial de esta nueva etapa.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Una nueva etapa, la misma intensidad

Con este lanzamiento, La Chancha Muda no solo presenta una canción: abre la puerta a una nueva búsqueda artística.

"He visto" funciona como un anticipo de lo que vendrá, pero también como una declaración de principios: seguir narrando la realidad, explorar nuevas sonoridades y mantener viva esa energía que los convirtió en una banda imprescindible del rock nacional.