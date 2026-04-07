Furor total por BTS: preventas agotadas y nueva fecha confirmada en La Plata

El impacto de BTS no conoce fronteras. Con millones de seguidores en todo el mundo, el grupo surcoreano se consolidó como uno de los mayores fenómenos de la industria musical global.

Su regreso a los escenarios con el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG' no solo generó expectativa internacional, sino que también desató una verdadera revolución en Argentina, donde el fandom volvió a demostrar su fuerza.

Preventa agotada y nueva fecha confirmada

La respuesta del público argentino fue inmediata: la preventa exclusiva para fans se agotó en tiempo récord para las primeras dos funciones en Buenos Aires.

Ante esta demanda, el grupo anunció una nueva fecha el 21 de octubre en el Estadio Único de La Plata, que se suma a los shows ya confirmados:

21 de octubre (nueva fecha)

23 de octubre (preventa agotada)

24 de octubre (preventa agotada)





Nueva fecha confirmada para BTS en Argentina

Cómo será la venta de entradas

Para quienes buscan asegurar su lugar en este evento histórico, ya están definidas las instancias de venta:

- Preventa army para la nueva fecha: miércoles 8 de abril, 10 am a través de allaccess.com.ar

- Venta general para las 3 fechas: viernes 10 de abril 10 am por la misma plataforma

Solo podrán acceder a la preventa quienes cuenten con membresía WeVerse y se hayan registrado previamente, mientras que la venta general estará abierta al público en general.

Valor de las ubicaciones





Un show de escala global sin precedentes

El BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG' marca el esperado regreso del grupo a los escenarios y ya se posiciona como uno de los tours más ambiciosos del mundo.

Con una producción de escala inédita, diseño 360° y una experiencia inmersiva pensada para millones de fans en todo el mundo, el tour comenzará a girar el 9 de abril en Corea del Sur, en el estadio Goyang.

Un evento que marcará el año

La visita de la banda surcoreana no solo es uno de los shows más esperados, sino también uno de los eventos musicales más importantes del año en el país.

Miles de fans tendrán finalmente la oportunidad de ver en vivo a sus ídolos en un espectáculo que promete ser inolvidable.

La cuenta regresiva ya empezó

Con entradas volando, fechas que se multiplican y una expectativa que no deja de crecer, el desembarco de BTS en Argentina ya es un hecho histórico.

El fenómeno está en marcha y todo indica que será una de las citas musicales más impactantes del 2026.









