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BTS en el centro de la escena: ordenan el arresto de Bang Si-Hyuk en medio de una investigación por fraude

El fundador de HYBE y figura clave del K-pop es investigado por un presunto esquema millonario que sacude a la industria

Cecilia Andrea Bello

BTS vuelve a quedar en el foco global tras conocerse que la policía de Corea del Sur solicitó el arresto de Bang Si-Hyuk, fundador y presidente de HYBE.

La investigación apunta a un presunto fraude a inversionistas vinculado a la salida a bolsa de la compañía en 2019. Según las autoridades, Bang habría asegurado que no existían planes de cotizar en bolsa, lo que habría llevado a inversores a vender sus acciones antes de la operación, generando beneficios millonarios posteriores.

BTS en el centro de la escena: ordenan el arresto de Bang Si-Hyuk en medio de una investigación por fraude

Desde su entorno legal aseguraron que el ejecutivo coperó con la investigación y que continuará haciéndolo, aunque evitaron responder directamente a las acusaciones.

El caso representa un golpe para HYBE en un momento clave, con BTS retomando su actividad global tras cumplir el servicio militar. Mientras avanza la causa, la situación genera incertidumbre en la industria del K-pop y pone nuevamente a su figura más influyente bajo la lupa.

BTS en el centro de la escena: ordenan el arresto de Bang Si-Hyuk en medio de una investigación por fraude

Además de BTS, HYBE cuenta con un roster internacional que incluye artistas y grupos como SEVENTEEN, LE SSERAFIM y NewJeans, así como figuras globales como Justin Bieber y Ariana Grande, lo que amplifica el impacto potencial de este caso dentro del negocio musical internacional.

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