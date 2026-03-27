BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata

La espera terminó y el anuncio generó una revolución: BTS confirmó su debut histórico en Argentina como parte del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG', con dos shows programados para el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, en lo que será uno de los eventos más importantes del año.

Para quienes buscan asegurar su lugar, las entradas tendrán una instancia de preventa exclusiva para fans. La preventa ARMY MEMBERSHIP comenzará el martes 7 de abril a las 10:00 horas, a través de allaccess.com.ar, con todos los medios de pago habilitados.

En tanto, la venta general se abrirá el viernes 10 de abril, también desde las 10:00 horas, en el mismo sitio.

El debut de BTS en el país ya tiene fechas confirmadas y desata una verdadera locura por las entradas

Un dato clave para los fans: quienes cuenten con la membresía GLOBAL deberán registrarse previamente en la plataforma Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas. Este paso es obligatorio para poder participar de la preventa, ya que el sistema solicitará un número de ARMY MEMBERSHIP válido al momento de la compra.

BTS llega por primera vez a la Argentina con dos shows en La Plata

La llegada de BTS al país se da en el marco de una ambiciosa gira mundial que incluirá más de 80 shows en 34 regiones, consolidándose como uno de los tours más grandes en la historia del K-pop. En Latinoamérica, el recorrido comenzará en Bogotá, seguirá por Lima y Santiago, y cerrará en São Paulo, antes de continuar por Asia y Australia.

Además, el tour contará con un innovador escenario 360°, pensado para ofrecer una experiencia inmersiva y acercar aún más a los fans al show.

Tras agotar decenas de fechas en Estados Unidos y Europa, la expectativa por su paso por Argentina es total. El debut de BTS en Buenos Aires no solo marca un hito en su carrera, sino también un momento histórico para el ARMY local, que finalmente podrá ver a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en vivo.