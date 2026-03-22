BTS regresó a lo grande: show histórico en Seúl y estreno global de ARIRANG en Netflix

BTS protagonizó uno de los regresos más impactantes de la música global con "BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG", transmitido en directo desde la histórica Plaza Gwanghwamun de Seúl. El espectáculo celebró el lanzamiento de ARIRANG, su nuevo trabajo discográfico, marcando el esperado reencuentro de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook con el público mundial.

TS volvió a los escenarios con un espectáculo histórico desde la Plaza Gwanghwamun de Seúl

La puesta en escena combinó el imponente patrimonio cultural de Corea del Sur con una producción contemporánea de escala internacional. Con el Palacio Gyeongbokgung y la Puerta de Gwanghwamun como telón de fondo, el show ofreció un impactante cruce entre historia, identidad cultural y espectáculo pop.

La apertura estuvo marcada por una fusión de instrumentos tradicionales coreanos con sonidos modernos, generando una atmósfera de expectativa total. Cincuenta bailarines ingresaron en formación sobre la plataforma superior del palacio hasta abrir paso al grupo, que saludó al público con un contundente: "¡Hola, Seúl! Hemos vuelto".

La banda presentó por primera vez en vivo las nuevas canciones de ARIRANG

El concierto incluyó un repertorio de 12 canciones que combinó grandes éxitos con estrenos en vivo del nuevo álbum. Ocho de los temas de ARIRANG tuvieron su primera presentación en directo: "Body to Body", "Hooligan", "2.0", "Aliens", "FYA", "SWIM", "Like Animals" y "NORMAL".

"Body to Body" inauguró oficialmente la noche incorporando una melodía inspirada en la canción folclórica tradicional coreana "Arirang", aportando un tono emotivo y simbólico desde el inicio. En tanto, "Aliens" destacó por su potente despliegue visual con gráficos geongongamri en blanco y negro, inspirados en los trigramas presentes en la bandera surcoreana, símbolos que representan la armonía de las fuerzas cósmicas.

"Butter", "Dynamite" y "MIC Drop" desataron la euforia colectiva en una noche cargada de emoción y reencuentro.

Los himnos globales de BTS también tuvieron un rol central. "Butter" y "Dynamite" encendieron al público con su energía contagiosa, mientras que "MIC Drop" aportó una de las performances más intensas y carismáticas de la noche.

Uno de los momentos más impactantes llegó con "SWIM", donde el grupo mostró una coreografía elegante y emocionalmente profunda, reflejando una etapa artística más madura. La interpretación combinó precisión escénica, sensibilidad y una estética visual alineada con la identidad conceptual del álbum.

El evento especial "BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG" se estrenó mundialmente a través de Netflix como parte del gran regreso del grupo

El cierre fue especialmente emotivo. RM dejó un mensaje que resumió el espíritu del reencuentro: "Pase lo que pase, prometemos seguir nadando juntos". Luego llegaron "Dynamite" y "Mikrokosmos", esta última acompañada por un despliegue visual deslumbrante: cubos LED que se transformaron en estrellas y proyecciones que iluminaron los muros históricos de la plaza, creando una postal inolvidable mientras el público cantaba al unísono.

El evento no solo marcó el regreso musical del grupo, sino también un nuevo hito cultural al unir patrimonio coreano, tecnología de vanguardia y transmisión global en vivo.

Con una puesta impactante, visuales monumentales y coreografías precisas, BTS selló una noche inolvidable

"BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG" se estrenó el 21 de marzo de 2026 y fue dirigido por Hamish Hamilton, con producción ejecutiva de HYBE y BIGHIT MUSIC.

Además, el fenómeno continúa en la pantalla: el 27 de marzo se estrenará en Netflix el documental BTS: EL REGRESO, dirigido por Bao Nguyen. La película ofrece acceso íntimo al reencuentro del grupo tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y muestra el proceso creativo de una nueva etapa artística que ya quedó marcada en la historia del pop global.

Con este regreso, BTS reafirma su lugar como ícono musical del siglo XXI y demuestra que su conexión con millones de fans alrededor del mundo permanece intacta.