Rubén Blades se despide de Argentina con un show histórico: últimos tickets para una noche única en el Movistar Arena

El próximo 16 de agosto, el Movistar Arena será escenario de un evento que ya se vive como histórico. Rubén Blades regresará al país para ofrecer su último show en Argentina, en el marco de su gira mundial "Fotografías".

La expectativa crece con el correr de los días y la demanda no se detiene: quedan pocos tickets disponibles para lo que será una noche cargada de emoción, memoria y música.

Más que un recital: el cierre de una historia

No se trata de una visita más. Este show representa el final de una etapa. Con más de cinco décadas de trayectoria, Rubén Blades construyó una obra que trascendió géneros y fronteras.

Clásicos como "Pedro Navaja", "Plástico", "Decisiones" y "Amor y Control" no solo marcaron su carrera: se convirtieron en parte fundamental de la cultura popular latinoamericana.

Cada presentación de esta gira adquiere un valor especial. Y en ese contexto, Argentina tendrá una única oportunidad para despedirlo en vivo.

"Fotografías": una gira que celebra su legado

El tour toma su nombre de su más reciente álbum, "Fotografías", distinguido con el Latin Grammy Awards a Mejor Álbum de Salsa y nominado al Grammy Awards.

Este trabajo funciona como una síntesis de su recorrido artístico y como un puente entre su presente y su historia. En el escenario, esa idea se traduce en un espectáculo que combina recuerdos, emociones y una conexión directa con el público.

Una gira global que marca el inicio del adiós

El "Fotografías Tour" ya recorrió distintos países y continuará durante 2026 y 2027 como parte del retiro progresivo de Rubén Blades de los escenarios.

Tras pasar por Estados Unidos, Perú y Colombia, la gira seguirá por Europa y luego regresará a Latinoamérica. La etapa regional incluirá presentaciones en Montevideo y Santiago de Chile, antes de cerrar en Buenos Aires.

En este tramo final, el artista estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, una formación de 20 músicos que lo acompaña desde hace más de una década y que potencia la fuerza de cada show en vivo.

Un artista que también brilla en el cine

En paralelo a su despedida musical, Rubén Blades continúa expandiendo su carrera en el cine. Actualmente participa en la película "Armadillo United", una producción internacional que combina drama deportivo y comedia fantástica.

El film cuenta con la participación de Antonio Banderas y Danny Trejo, bajo la dirección de Alan Jacobs. Allí, Blades interpreta a un entrenador en una historia ambientada en un mundial juvenil en Río de Janeiro.

Últimas entradas para una noche irrepetible

Las entradas para el show del 16 de agosto en el Movistar Arena continúan a la venta a través del sitio oficial, con opciones de financiación.

Todo indica que será una fecha agotada, impulsada por la magnitud del evento y el carácter único de esta despedida.

Rubén Blades en el Movistar Arena

Si no es ahora, no será

El regreso de Rubén Blades a la Argentina no es solo un concierto: es la oportunidad de ser parte de un momento histórico.

Con una carrera que marcó generaciones y una obra que sigue vigente, su despedida invita a celebrar, recordar y vivir una noche que quedará en la memoria colectiva.

Porque hay artistas que trascienden el tiempo. Y hay despedidas que no se repiten.



