Fito Páez renace con "Shine" y anuncia un nuevo álbum que vuelve a las raíces del rock
Tras un duro proceso personal, el músico rosarino reaparece con un single potente que combina crudeza sonora y una mirada profunda sobre el mundo actual. Los detalles, en la nota.
Fito Páez vuelve a la escena con nuevo material y una energía renovada. El artista anunció su próximo álbum y presentó como adelanto "Shine", una canción que conecta directamente con los orígenes del rock and roll y propone una reflexión sobre el presente.
Este lanzamiento no es uno más: representa un punto de inflexión en su carrera y en su vida personal.
El renacer después de un momento crítico
El nuevo disco surge luego del accidente doméstico que sufrió en septiembre de 2024, que derivó en la fractura de varias costillas y una intervención quirúrgica que lo obligó a frenar por completo su actividad artística.
Durante meses de recuperación y reposo absoluto, el artista encontró en la música un camino de regreso. De ese proceso nacieron nuevas canciones atravesadas por una mirada íntima, reflexiva y profundamente conectada con el contexto actual.
"Shine": un sonido crudo con espíritu clásico
El primer adelanto del álbum propone un viaje directo a las raíces. Con una estética sonora marcada por guitarras intensas y efectos envolventes, el tema remite al espíritu que artistas como John Lennon exploraron junto a Phil Spector en su reinterpretación del rock clásico.
En ese universo, Páez construye una pieza que suena atemporal, pero con un mensaje completamente actual.
Una canción que interpela al presente
"Shine" no solo se apoya en lo musical: también funciona como un llamado a despertar. A través de su letra, Fito Páez plantea una crítica a la alienación tecnológica y a la pérdida de conexión humana en tiempos dominados por la inmediatez y la lógica del like.
El single expone con claridad el proceso de deshumanización que atraviesa la sociedad, donde el individuo se vuelve ajeno incluso a su propio entorno.
Volver al origen para reconectar
En este nuevo trabajo, regresar a las bases no aparece como un gesto nostálgico, sino como una necesidad artística y emocional. "Shine" impulsa ese retorno a la esencia, no solo en lo musical, sino también en lo humano.
El artista propone reencontrarse con el otro y con uno mismo, en un contexto donde esa conexión parece cada vez más difícil.
Un Fito más esencial y vigente que nunca
Con "Shine", Fito Páez no solo anticipa un nuevo álbum: abre una etapa marcada por la introspección, la crudeza y la búsqueda de sentido.
En tiempos atravesados por lo superficial, su propuesta irrumpe como un recordatorio de que el rock, en su forma más pura, todavía puede incomodar, emocionar y transformar.